國防秘辛》颱風前夕緊急搜尋失事AT-3 劉協慶果斷決定「偵察改機降」

2015年9月22日，空軍一架AT-3教練機在進行訓練飛行任務時，在嘉義花蓮間山區失事，由於颱風即將侵襲花東地區，當時由特戰指揮部指揮官劉協慶率隊直接以機降方式抵達失事山區，將失事飛行員遺體帶回。圖為劉協慶於2019年底晉任為中將時，由家人為其掛階。（資料照，記者劉信德攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕由黎明出版公司發行丶揭露傘兵部隊奉命空降到中國大陸進行滲透任務丶傘兵跳傘結婚獲國際媒體矚目報導等諸多祕辛的新書《空降神兵 航空特戰80載》，將在明天舉行發表會，航特部多位現役退役將領都將出席這場盛會，陸航丶特戰部隊創造許多驚險又傳奇的故事，也將再次向國人展現。

黎明出版公司董事長為退役中將黃國明，曾任陸軍航特部指揮官，黃國明此次在新書中親自撰寫推荐序文，並提到最讓他難忘的一次緊急搜尋救援任務。

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2015年9月22日，空軍一架AT-3教練機在進行訓練飛行任務時，在嘉義花蓮間山區失事，黃國明回憶說，在此次搜救任務中，陸航部隊擔任空軍空中搜尋部隊的預備隊，特戰地面搜救小組則以高空特勤中隊 6-8 人編成，由時任特指部副指揮官方裕原上校指揮，會同花防部副指揮官古勝文少將（另一身份為阿美族的頭目）一同進入山區，配合空軍執行空地聯合搜救任務；特戰部隊另還編成空中垂降小組，配合CH-47直升機在必要時執行繩降救援任務。

由於失事地點屬於原始森林的高山絕壁地形，無任何地面接近路線，加上森林密佈複雜所以搜尋困難，空軍在連續5日的空中搜索均無法發現失事飛機；但緊隨而來的是，此時中央氣象局又發出「『杜鵑』颱風將於 9 月 29 日直撲宜花地區而來」的颱風預警警報，這更壓縮了搜救任務的可用時間。

2015年9月，CH-47雙螺旋槳直升機進駐花蓮基地，將支援在山區尋找機降場，在尋找到AT-3失事的目標點之後，將地面人員前推到山區搜救。（資料照，記者游太郎攝）

黃國明說，考量颱風即將來襲並且直撲花東地區，9月26日晚間，總長嚴德發立即下令調整搜救方式與部署，要求航特部直接接替空軍進入失事地區執行搜救任務；27日上午0530 時，在花蓮待命的陸航 CH-47D直升機，就搭載由特戰指揮部指揮官劉協慶少將所指揮的特戰分隊 16 人自機場起飛，任務機在 0600 進入目標區實施低空低速空中偵察。

劉協慶現任國防部後備指揮部中將指揮官，他曾向友人講述當年救援丶令人難忘的過程。劉協慶說，當年9月27日，因為準備要向總長嚴德發簡報接手救援任務如何規劃，他因此率領一隊特戰隊員搭乘CH-47直升機進行路線偵察，但就在失事山區空中繞了一圈之後，由於陽光穿破雲層照曬山區，他眼尖的發現山區裡有一塊紅色的物體，極有可能就是失事的AT-3教練機，考量時間緊迫，劉協慶當下做出果斷的決定，要求直升機飛行員的飛行任務「由偵察飛行任務，立即改為機降山區」。

由於失事山區極為陡峭，飛行員詢問劉協慶「立即要機降嗎？」，劉協慶說：「當然」。

黃國明在書中提到，劉協慶率隊發現失事飛機殘骸的位置，並目視到飛機是直接撞擊約 60 度以上坡度的原始森林山壁上，高度約為 3,000 公尺，但是週邊沒有任何接近路線，也無適合飛機降落地點，更因位置山勢陡峭，也無法以直升機吊掛方式執行救難任務，因此必須先由特戰戰人員由直升機上垂降到地面，再由人力開闢出一處適合直升機降落的臨時場地，將失事人員及特戰隊員帶回基地。

劉協慶向友人講述說，特戰隊員在在山區找到一處相對平坦丶適合直升機降落的場地，但這個地方長滿了樹木及竹林，隊員們連夜不休息的用刀砍除樹木及竹林，每位隊員的手上都因此長滿水泡。

2015年9月失事AT-3教練機光點消失位置與搜救兵力圖。（資料照，記者蘇福男攝）

黃國明指出，除了先行機降到山區的16位特隊員之外，接續又有16位特戰分隊加入支援，這個特戰排弟兄就在毫無外援情況下，獨力在 3,000 公尺高的原始森林地區執行任務一晝夜，其危險及困難程度實非一般人可以想像；而此時從地面進入的另一組特勤搜救小組却因為山勢阻擋，無法按計畫時間到達目標區會合，同時也面臨補給用盡的困境，更無法在颱風來襲前及時循原路下山，這也讓整個搜救任務面臨著另一個重大危機。

黃國明說，在飛機失事現場作業的特戰弟兄，就在這種困難地形裡齊心努力作業一天後，不但完成直升機野戰落地場開設作業，讓後續支援的直升機可以勉強落地作業，同時也設法把空軍失事遇難的飛官遺骸送上CH-47直升機，連同所有特戰部隊一起由空中返回花蓮基地；同時前進受阻且缺乏補給的另一組地面搜救小組，也在該搜救隊中的特勤官兵協力下，在高山地區以陸空聯合作業方式，配合陸航CH-47直升機，以超高難度的高高度（近8,000 呎）森林穿越吊掛方式，將所有人員吊上飛機後安全撤返空軍花蓮基地，順利完成所有搜救任務。

在這次任務完成後，總長嚴德發公開表揚航特部隊「在那麼困難複雜的地形，那麼惡劣的天候狀況，還能在那麼短的時間內達成任務，這是個『驚嘆號』；充分展現出航特部隊的高度專業和兵科特性，航特部無疑是國軍最有戰力而且無法取代的作戰部隊」。

黃國明曾任陸軍航特部中將指揮官，退伍後轉任黎明出版公司董事長，由黎明出版公司發行的新書《空降神兵 航空特戰80載》，將在23日舉行發表會，將陸航丶特戰部隊創造許多驚險又傳奇的故事，再次向國人展現。（資料照）

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