準備AUKUS ！澳洲66億增購MK-48魚雷

澳洲政府日前宣佈，已與美國達成協議，將斥資2億美元增購更多MK-48魚雷，以強化澳洲海軍潛艦的實力。（圖片取自DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕澳洲政府日前宣佈，已與美國達成協議，將斥資2億美元增購更多MK-48魚雷，以強化澳洲海軍潛艦的實力。

軍聞網站「Naval News」報導，澳洲國防工業部長康羅伊（Pat Conroy）表示，透過這項協議，工黨政府確保海軍擁有保障澳洲人安全所需的能力。此次MK-48重型魚雷庫存的增加，也表明政府致力於履行2024年國防戰略中有助於實施拒止戰略的優先事項。MK-48重型魚雷的持續聯合開發為澳大利亞海軍提供應對當前和未來關係的最新技術。

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報導指出，澳洲政府表示，此次的增購將為柯林斯級潛艦帶來關鍵戰力提升，也將會用於未來的核潛艦。MK-48是是澳洲政府和美國政府聯合計畫的產物，並涉及軟硬體的共同開發，凸顯雙邊長期聯盟的深度。

澳洲政府指出，MK-48重型魚雷是分段採購的，將在西澳大利亞的魚雷維護設施進行組裝和測試。

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