TH-67教練直升機服役近30年 傳陸軍規劃採購新機取代

陸航的TH-67教練直升機服役將近30年，由於機齡偏高丶系統老化嚴重，陸軍規劃採購新型教練直升機來取代。圖為2022年1架「TH-67」教練機執行例行訓練期間，因飛機警告訊息燈亮，為確保飛行安全，即依標準作業程序，於台南鹿耳門聖母廟預警性降落。（資料照，民眾提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕因應中國對台軍事威脅及台美軍事合作關係，賴清德總統宣佈國防預算將逐步拉高比例達到GDP三％，國防部已指示陸海空軍司令部丶憲兵丶後備及資通電軍指揮部，評估未來可能的建軍採購計畫，呈報給國防部統合規劃，軍方人士今天指出，預計今年5月即可統合評估完畢，並送交行政院審議，做為115年度國防部預算及新增的特別預算項目依據。

軍方人士並表示，陸軍航特部使用的TH-67教練直升機，是在1996年向美方採購30架，使用至今已近30年之久，其中10架為TH-67儀器飛行型（IFR），20架為TH-67目視飛行型（VFR）由於機齡偏高丶系統老化嚴重，陸軍規劃採購新型教練直升機來取代。

請繼續往下閱讀...

TH-67教練直升機是由貝爾公司生產製造，軍方內部盛傳，陸軍航特部擬採購的新型機種，也是貝爾公司生產的Bell 505型教練直升機，不過，軍方人士說目前並未定案，屆時航特部會開出需求規格，尋找適合的廠商及機型來評估採購。

陸航飛行教官教導航訓學員們TH-67教練機座艙實習課程。（圖：取自陸軍臉書專頁）

軍方人士說，目前各司令部丶指揮部均已提報未來可能的軍事採購計畫及項目丶經費估算，但不代表所有的案子都有可能列在115年度國防部預算內，因為有些現行的採購計畫也有可能會移到新的特別預算計畫項目之內，預估到了今年5月即可明朗化。

為強化陸航機隊的教育訓練能量，陸軍教準部已委託中科院研製一套「HTTS直升機作戰訓練系統」，並建置於飛行訓練指揮部中，該系統採用大面積的觸控面板模擬儀表，且可藉由替換套件來模擬變換AH-64E、AH-1W、UH-60M、OH-58D、CH-47SD及TH-67等機種的訓練模組，打破傳統專一機種專一模擬器的限制，同時該系統也內建「戰術指揮作戰中心」、「任務提示暨歸詢系統」及「直升機模擬座艙訓練教室」等，讓模擬器又更多元的使用方式。

陸軍航特部的飛訓部，已向中科院採購新一套的「HTTS直升機作戰訓練系統」，可提供飛行生及線上飛行員進行多機戰術演練，並透過擬真作戰情境，提升實戰化訓練效能。該系統採用大面積的觸控面板模擬儀表，並藉由可替換的套件來模擬變換機種。（圖：取自青年日報）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法