海外特勤維安合作首例 國安局特勤中心協訓瓜國特勤人員21日結訓

為了強化我國和友邦瓜地馬拉在安全議題上的合作互動，國安局特勤中心協助瓜地馬拉總統府行政事務暨安全局（SAAS），進行特勤維安訓練交流，首屆協訓學員已在本月21日結訓，國安局長蔡明彥指派特勤中心專任副指揮官李慶然率團赴瓜國出席結訓典禮。（圖：取自我駐瓜國大使館臉書專頁）

〔記者羅添斌／台北報導〕為了強化我國和友邦瓜地馬拉在安全議題上的合作互動，國安局特勤中心協助瓜地馬拉總統府行政事務暨安全局（SAAS），進行特勤維安訓練交流，首屆協訓學員已在本月21日結訓，國安局長蔡明彥指派特勤中心專任副指揮官李慶然率團赴瓜國出席結訓典禮。

特勤中心指出，台瓜特勤維安交流專案，聚焦在區域安全情勢研判，並且透過密集的專業訓練課程，共同演練如何有效執行維安及反恐任務，精進雙方特勤人員戰技、戰術以及執勤經驗。

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我駐瓜國大使館也在臉書專頁發文指出，本次台瓜特勤維安合作計畫，受到瓜國政府高度重視，包括瓜國防部長薩恩斯（Henry David Sáenz Ramos）及總統府秘書長格雷羅（Juan Gerardo Guerrero Garnica）、總統府戰略情報局副局長（Adelaida Xiloj Herrera），以及我駐瓜國大使張俊菲等人，均親自出席3月21日舉行的結訓典禮。

駐瓜國大使館表示，台瓜透過特勤維安交流合作，進一步深化雙邊邦誼，未來兩國政府將持續推動多面向、跨領域合作，提升維護國家安全與社會安定的能量，共同守護民主自由價值。

駐瓜大使館同時發佈照片，瓜國政府頒授李慶然「伊欣鍥」（Iximche）勳章，以表彰國安局特勤中心對兩國合作計畫的投入與協助。該勳章也是瓜地馬拉政府首次頒授給交流有功的外國人士。

瓜國政府頒授李慶然「伊欣鍥」（Iximche）勳章，以表彰國安局特勤中心對兩國合作計畫的投入與協助。（圖：取自我駐瓜國大使館臉書專頁）

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