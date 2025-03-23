以黎戰火重燃？ 以軍空襲釀8死、稱真主黨射火箭彈

以軍22日砲轟、空襲黎巴嫩境內目標。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕中東地區近期戰火再度重燃，以色列軍方除了在加薩走廊進行地面軍事行動，22日針對黎巴嫩境內發動空襲及砲擊，以方宣稱目標是黎巴嫩真主黨（Hezbollah）據點，以黎雙方的停火協議正面臨考驗。

綜合外媒報導，以色列方面宣稱，之所以針對黎巴嫩展開軍事行動，是因為先前有6枚火箭彈從黎巴嫩方向飛往以色列，其中有半數被攔截。作為報復行動，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）命令軍方，針對黎巴嫩數十個目標採取「有力行動」。以色列軍方宣稱，其攻擊目標是「真主黨指揮中心、基礎設施、火箭發射器和武器儲存設施」。

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真主黨否認參與22日的攻擊行動，表示與火箭彈發射行為無關，目前仍致力於維持停火、遵守停火協議，並指責以色列利用火箭攻擊黎巴嫩作為「藉口」。黎巴嫩衛生部表示，以軍22日的兩波空襲造成至少8人死亡、另有40人受傷。

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