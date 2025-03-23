中國軍艦連3日擾我東部 「天權星號」電偵艦烏石鼻附近現蹤

中國電子偵察艦「天權星號（舷號795）」。（軍事粉專「Taiwan adiz」提供）〔記者蔡宗憲／屏東報導〕中國機艦未停止襲擾我國海空域，軍事粉專「Taiwan adiz」今日記錄，中國815A型電子偵察艦「天權星號（舷號795）」，今天上午在台灣烏石鼻東方約32浬向南航行。這也是我方連續第3天記錄到中國軍艦動態。

繼中國船塢登陸艦「沂蒙山艦」、飛彈護衛艦「溫州艦」在我國東部外海現蹤後，我方再度記錄到中國電子偵察艦「天權星號」在這個海域出沒。這類電偵艦具備強大情報蒐集能力，顯見中國試圖監控我國海空動態，威脅國家安全。

粉專認為，國防非僅軍方之事，更需全民支持。當前國際局勢詭譎，我國位處地緣政治敏感地帶，國防力量的強弱，直接影響人民生活的安定與自由。支持國防不僅是增加預算或軍備，更是凝聚國人意志，展現守護家園的決心。值此關鍵時刻，每位國人都應意識到，和平不是理所當然，而是靠堅實國防守護而來。

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