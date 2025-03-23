小小無人機引發「末日核彈」般爆炸...俄轟炸機彈藥庫引爆蕈狀雲

俄軍的恩格斯（Engels）空軍基地近期遭烏克蘭烏人機襲擊，在清晨陽光的照映下，一個巨大的蕈狀雲炸開，看起來有如核爆場景。（圖片擷取自Bluesky社群）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕近日網路上流傳一段浮誇的影像，一個巨大的蕈狀雲在清晨陽光照映下炸開，看起來有如核爆場景；而這不是俄軍所投放的超級炸彈，有報導稱，這是烏軍用無人機襲擊了俄軍的恩格斯（Engels）空軍基地，最新的調查也指出，爆炸地點確定是基地內的彈藥儲存區遭引燃，威力之大，導致附近民宅多遭到震波毀損。

這場突如其來的爆炸發生在20日清晨，民眾拍攝到浮誇的影片畫面後，在網路上瘋傳，驚呼有如末日核彈爆炸場景。其他影像也顯示，民宅屋瓦被強大的爆炸震波震破，甚至有影片拍攝到烏軍的自殺無人機低空飛越住宅區，平穩的飛向基地，完全未被攔截。

請繼續往下閱讀...

有影片拍攝到烏軍的自殺無人機低空飛越住宅區，平穩的飛向基地、完全未被攔截。（圖片擷取自@TWMCLtd的Ｘ帳號）

外媒隨後報導，俄羅斯和烏克蘭官員稱，烏克蘭無人機襲擊了俄羅斯位於薩拉托夫地區的恩格斯空軍基地，該基地距離烏克蘭邊境300英里（約482公里），是俄軍Tu-95MS、Tu-160等轟炸機的大本營。

從最新衛星影像分析，可以斷定這次大爆炸的引爆點，位於恩格斯空軍基地的彈藥儲存區，攻擊造成至少十幾個倉儲設施和其他附近建築物被摧毀。圖為該區受攻擊前影像。（圖片擷取自Bluesky社群/來源：Google 地圖）

軍聞網站《THE WARZONE》昨（22）報導，他們從最新獲取到的衛星影像分析，可以斷定這次大爆炸的引爆點，是位於恩格斯空軍基地的彈藥儲存區，攻擊造成至少十幾個倉儲設施和其他附近建築物被摧毀，還形成了幾個巨大的彈坑；當無人機引爆存放的飛彈、炸彈時，發生大規模的二次爆炸，造成嚴重損壞。此外，有2名俄軍Tu-95轟炸機飛行員在此次襲擊中喪生。

烏軍用無人機襲擊了俄軍的恩格斯（Engels）空軍基地，最新的調查也指出，爆地點確定是基地內的彈藥儲存區遭引燃，威力之大不只產生蕈狀雲，附近民宅也遭到震波毀損。（圖片擷取自Bluesky社群）

瞄準彈藥儲存區以發揮衍生效果，是俄烏雙方在使用防區外武器時常用的策略，特別是俄軍近期開始使用3000噸的FAB-3000超級炸彈，其爆炸威力相當驚人。烏軍此次攻擊，可能是為了對日前俄軍投放FAB-3000所做出的反擊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法