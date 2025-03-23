俄軍新型無人機戰術襲擊烏克蘭 城市傷亡慘重

烏克蘭札波羅熱3月21日被俄羅斯無人機襲擊後，煙霧籠罩城市上空。（路透）〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯軍隊近日對烏克蘭札波羅熱（Zaporizhzhia）發動大規模無人機攻擊，動用數十架伊朗製「見證者-136」（Shahed-136）自殺式無人機，軍聞網站《Defence Blog》報導，俄軍這波攻勢延續近期針對敖德薩（Odesa）與克羅皮夫尼茨基（Kropyvnytskyi）的類似戰術，顯示俄軍正轉向集中式無人機群攻擊，意在癱瘓防空系統並提升命中率。

俄軍襲擊札波羅熱後，一個當地家庭不幸全員喪命，救援人員從瓦礫堆中挖出父親與女兒的遺體，母親經十餘小時搶救仍傷重不治。當地官員表示，這起襲擊還造成12人受傷送醫。這次襲擊的前一夜，俄軍對敖德薩發動猛烈空襲，居民聽到超過18次爆炸聲，民宅、購物中心與商店嚴重損毀，3處地點起火。敖德薩州州長基佩爾（Oleh Kiper）證實，這次襲擊造成三人受傷，包括一名少女。

遭受無人機襲擊的克羅皮夫尼茨基同樣難逃厄運，至少有10人受傷，其中4名是兒童，住宅與鐵路設施受損，火車服務被迫延誤。分析人士指出，俄軍利用伊朗供應的「見證者-136」無人機，採取區域集中攻勢，試圖以低成本武器挑戰烏克蘭的多層防空體系。截至3月21日上午，烏克蘭仍在統計損失，救援隊伍加速清理現場並援助倖存者。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法