AGM-158C射了！ 澳洲空軍LRASM遠程反艦飛彈首射畫面曝光

澳洲國防部21日發布聲明，他們的F/A-18F戰機於2月底時，成功在美國加州執行AGM-158C「長程反艦飛彈」（LRASM）首次實彈射擊。圖中可見，落下後的飛彈展開滑翔翅翼。（圖片擷取自澳洲國防部網站）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕被美方列為高度敏感、鮮少釋出射擊畫面的AGM-158C遠程反艦飛彈，近日先被澳洲軍方曝光了！澳洲國防部21日表示表示，他們的F/A-18F戰機於今年2月底，成功在美國加州執行AGM-158C「長程反艦飛彈」（LRASM）首次實彈射擊，這是與美軍合作演練的一環。

根據澳洲國防部21日發布的新聞稿表示，一架隸屬澳洲皇家空軍第1中隊的F/A-18F「超級大黃蜂」戰機，上（2）月27日在美國海軍的支援下，成功在美國加州穆古點海軍靶場完成AGM-158C LRASM的實射與作戰測試，目前該型飛彈已準備好投入使用，履行強化海上打擊能力的承諾。

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澳洲皇家空軍表示，掛載飛彈的戰機除了在基地內，進行飛彈整備及裝掛流程驗證外，也完整模擬對潛在對手的遠程海上打擊，包括假想目標的標定及射擊。另外，這次作戰測試還出動澳洲皇家空軍的E-7A預警機、EA-18G「咆哮者」電戰機，以及美軍P-8A反潛機搭配，以提供戰場指管、電戰支援與海上偵察與目標定位支援，引導F/A-18F戰機發射AGM-158C。

這次AGM-158C飛彈測試，是與美國海軍合作驗證的一環，澳洲空軍表示，除在基地進行飛彈整備及裝掛流程外，也完整模擬了對潛在對手的遠程海上打擊，包括假想目標標定及射擊。（圖片擷取自澳洲國防部網站）

這項操演體現了澳洲政府將國防戰略視為優先事項，即讓澳洲皇家空軍作為盟軍綜合部隊的一部分，增強海上、陸地和空中打擊能力。澳洲副總理暨國防部長馬勒斯（Richard Marles）表示，AGM-158C將投入在F/A-18E/F、P-8A和F-35機隊中；這些武器系統使部隊能夠更好地保護澳洲海上通道，並在必要時對周圍地區開展行動。

新聞稿補充，澳洲政府總計已撥款8.955億澳元（約新台幣185億元），用於採購LRASM，這將使澳洲空軍的海上打擊範圍增加至370公里以上。未來十年，澳洲將再投資280億至350億澳元（約新台幣5799億至7248億元），用於開發和增強軍方的遠程打擊能力。

圖片顯示，澳洲此次作戰測試，射擊了至少2枚的AGM-158C飛彈。（圖片擷取自澳洲國防部網站）

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