打擊胡塞又威懾伊朗 美軍擬派第二個航艦打擊群挺進中東

美軍卡爾文森號航艦將前往中東打擊胡塞武裝。（取自卡爾文森號官方臉書）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美軍近期加大對胡塞武裝（Houthis，另譯為青年運動）的打擊力道，根據《美聯社》21日報導，美軍擬再派「卡爾文森號」航艦打擊群挺進中東，短期內將與「杜魯門號」航艦並肩扛起該地防務，如此可望發動更大規模的打擊攻勢，也向支持胡塞武裝的伊朗，發出明確的威懾信號。

《美聯社》21日的報導引述美國國防部一名官員匿名說法指，美國國防部長赫格塞斯上周簽署命令，要求現於中東執行任務的「杜魯門號」再延長進駐1個月以上，已比原訂返回美國的期限展延3個月；原在印太地區活動的「卡爾文森號」航艦打擊群則將趕赴中東，強化對胡塞武裝的打擊能力，這將是美軍在半年內，第二度在中東部署雙航艦。

美軍卡爾文森號航艦將前往中東打擊胡塞武裝，圖為其搭載的艦載戰機。（取自卡爾文森號官方臉書）報導陳述，「卡爾文森號」航艦打擊群預計在4月初抵達中東，在此之前，該打擊群近期與日本海、黃海一帶，與日本、南韓軍隊演訓，待部署於中東後，當地指揮官將可調度更多兵力進行偵巡、打擊任務，也向胡塞武裝的主要支持者伊朗，發出明確的威懾信號。

美軍上一回在中東部署二個航艦打擊群，要回溯到去年10月左右，當時，以色列擊殺數名黎巴嫩真主黨高層，導致區域局勢升溫，因此，美軍派遣林肯號航艦、杜魯門號航艦一同在中東戒備，不過再過一個月，林肯號即啟程返回太平洋及美國西岸。

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卡爾文森號航艦是尼米茲級航艦的三號艦，排水量超過10萬噸，可至多搭載90架定翼機與直升機；為該級第八號艦的「杜魯門號」上月與散裝貨輪發生碰撞意外，致使艦體部分受損，但經過緊急修復，對於戰機起降等任務幾無影響。

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