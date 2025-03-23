英軍「匿蹤」無人載具美國實戰演練 秀AI協同作戰能力

英國陸軍在美國加州歐文堡舉行的演習中，部署「Mission Master」無人地面載具（UGV）。圖中，一名英軍士兵正操作這款「匿蹤」載具，該載具覆蓋迷彩網以降低視覺訊號，展現其在沙漠地形中的低調運作能力。（圖：英國國防部）〔編譯陳成良／綜合報導〕英國陸軍近日在美國加州跨國聯合演習中，首度部署「Mission Master」無人地面載具（UGV）。這款搭載人工智慧（AI）的「匿蹤」載具，標誌著自主技術融入戰場前線的關鍵一步。

軍聞網站《Defence Blog》報導，英國陸軍表示，「Mission Master」無人地面載具專為低調任務設計，能在多樣地形中執行偵察、後勤運輸與傷患撤離。其「匿蹤」優勢來自大幅降低聲響與視覺訊號，難以被敵方探測。

該載具由德國萊茵金屬公司（Rheinmetall）研發，屬於英國陸軍「機器人排車輛計畫」（Robotic Platoon Vehicles, RPV）核心項目。英國國防部2022年與萊茵金屬簽約，採購4輛具備情報、監視、目標搜索與偵察功能（ISTAR）的「Mission Master SP」監視型載具，以及3輛貨運型，擴充先前已購入的8輛，強化無人載具陣容。

請繼續往下閱讀...

這款「匿蹤」載具首次實戰亮相，選在加州歐文堡（Fort Irwin）舉行的「Project Convergence Capstone 5」（PC-C5）演習。在演習之中，英軍與載具並肩巡邏，展現其自主運行與支援聯合作戰的實力。英方官員指出，此次部署驗證了AI技術如何提升地面部隊效能。

「Mission Master」採用低矮的電動底盤，具備靜音驅動與全地形適應力，核心動力來自「PATH自主套件」（PATH Autonomy Kit）。這套模組化系統整合感測器與演算法，使載具能在複雜環境中自主導航、規避障礙，並與士兵協同行動。

「PC-C5」演習作為新技術試驗場，測試了載具的戰場應用性，並促進與盟軍的互通性，凸顯新興科技如何因應現代戰爭需求。英國陸軍強調，發展自主載具旨在降低士兵風險並提升戰力，此次國際演練更展現其對該技術實戰應用的信心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法