不甩美國 伊朗在波斯灣3咽喉點部署射程600公里飛彈

伊朗伊斯蘭革命衛隊於荷姆茲海峽部署飛彈，圖為伊朗Kheibar彈道飛彈，射程可達2000公里。（法新社檔案照）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國總統川普上任後數度對伊朗核問題施壓，但伊朗當局強硬回應，不會在威脅下被迫談判。根據伊朗官方媒體釋出訊息，伊朗伊斯蘭革命衛隊在通往波斯灣的荷姆茲海峽，擇定3個島嶼部署射程600公里的新型飛彈，展現反制敵方基地、艦艇的能力。

雖然伊朗矢口否認擁有核武，但外界質疑其逐步具備發展核武的能力，川普本月初先是嗆聲，為使伊朗無法取得核武，美國對付伊朗有動用軍事手段或達成協議兩種方式；伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）強硬表態，伊朗不會在威脅下被迫談判，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）也表示，無法接受美方一邊下令、一邊威脅，「隨便你（美國）想怎樣就怎樣」！

美國媒體CNN、Axios於19日引述消息人士所言報導，川普已寄信給哈米尼，期盼就新的協議談判，並要求伊朗要在2個月內達成協議。假如伊朗不從，現無法知悉美國的下一步，是否會採取軍事手段達成目的。

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荷姆茲海峽是連接波斯灣、阿曼灣的要地，圖為伊朗陸軍於該處進行實彈演習。（法新社檔案照）不過，法新社23日引述伊朗官方媒體報導指，伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）在荷姆茲海峽的3個島嶼，部署射程可達600公里的新型飛彈，這3個島嶼分別為大通布島（Greater Tunb）、小通布島（Lesser Tunb）與阿布穆沙島（Abu Musa），皆位於連接波斯灣、阿曼灣的重要水域。

伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍司令湯西里（Alireza Tangsiri）表示，伊朗有個策略，也就是武裝這些島嶼並發揮作用，且有能力襲擊該區域的敵軍基地、艦艇與資產。不過，相關報導未提到伊斯蘭革命衛隊部署的新型飛彈為何。

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