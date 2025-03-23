參照美軍發展 學者高志榮倡F-16、C-130強化電戰能力

美國空軍已完成在F-16戰機上整合AN/ALQ-167「憤怒小貓」電戰莢艙的整合測試階段，後續正在考慮將此電戰平台用在C-130等大型飛機上。圖為2023年的演習測試畫面。（圖取自DVIDS）〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國2026年將擁有超過200架F-16V戰機，將成為抗擊中共解放軍威脅的關鍵角色。國防院網路安全與決策推演研究所委任助理研究員高志榮近日發布即時評析指出，在參照美國發展案例，國軍應持續強化F-16戰機電戰系統能力，甚至加掛莢艙於C-130型機，推升整體電戰攻擊能力。



（以下為國防院網路安全與決策推演研究所委任助理研究員高志榮所著「近期美空軍電子戰系統整合測試對我國軍建軍備戰之啟示」全文，發布於國防院網站即時評析專區，本報獲國防院同意全文轉載）

前言





據軍聞網站《The Aviationist》報導，美國空軍已完成F-16戰機整合AN/ALQ-167「憤怒小貓」（Angry Kitten）電子戰莢艙的測試，後續亦考慮將此電戰平台用在C-130、KC-135和KC-46等其他類型的飛機；先進的電子戰攻擊（EA）能力對於那些遭遇攻擊，但缺乏戰鬥機般自衛能力的類型飛機尤其重要，本文將以近期美空軍電子戰莢艙系統發展概況、作戰中的場景運用及影響、政策建議（代結語），分述如後。

近期美空軍電子戰莢艙系統發展概況





近期美空軍運用在F-16戰機的電子戰莢艙系統整合測試迅速，現就以三則軍聞報導及雷神公司交流訪談部分，將電子戰系統敘述如下。

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（一）通用原子公司AN/ALQ-167 Angry Kitten電子戰莢艙，系統透過機器學習，將飛行前所載入的任務資料電子戰干擾版本進行演算記憶，自動因應戰場敵方的雷達追蹤鎖定訊號情況，進行比對及篩選版本中合適的電子干擾技術，實施電子戰防護（Electronic warfare protection, EP）反制作為，目前亦將一些「憤怒的小貓」的功能整合到C-130型運輸機上進行測試，並使用新開發的特殊機上任務安裝和回應SABIR模組化零部件，使其配置附加功能，可執行電子訊號參數情報、監視、偵察之用。不只使大型飛機能具有更好的生存能力，還可以在飛行過程中，搭配電戰官為系統調整和更新更多參數，提供更多的電子戰干擾技術及作法，製造假目標及干擾走廊，掩護其他空中戰機執行任務。

我國採購的F-16V戰機，將配備系統大廠L3 Harris的新一代內置型AN/ALQ-254（V）1「蝮蛇之盾」電戰系統。（圖片擷取自L3 Harris官網）（二）洛馬公司F-16 Block 70「蝮蛇之盾」（Viper Shield）整合式電戰系統，為我國明年開始列裝之最新機型，該電戰系統現已由美國空軍展開實機測試，該系統採用數位化設計，其「雷達預警接收器」（RWR）可與機載的AN/APG-83主動相位陣列雷達聯動，擴大敵威脅預警範圍，亦可對敵雷達追蹤鎖定訊號，運用AI自動選定合適電子戰反制作為進行干擾。預計在2026年新機前完成安裝這款最新型的電戰系統，未來將發展外掛莢艙形式，兼容無法加裝此整合式電戰裝備的早期批次F-16戰機，我國現使用的F-16電戰系統均尚未獲得更新，作戰運用欠佳。

（三）雷神公司AN/ALQ-184電戰莢艙UPGRADE及ALR-69A雷達預警器以數位化方式提升，莢艙更換內置天線及數位射頻記憶子系統Digital Radio Frequence Memory Subsystem，並兼容整合戰機雷達及雷達預警器，於左側顯示器顯現所整合之符號，亦與上述蝮蛇之盾系統同有相當之能力，莢艙氣動外型不變無須飛試，裝備更新相較簡易快速，操作方式同原F-16戰機訓練方式，可列入規劃評估。

作戰中的場景運用及影響





因應中共解放軍台海地面防空飛彈部署情況，戰時我戰機空中戰鬥巡邏，將僅適於於台灣本島上空，威脅盲區或飛彈射程之外，依戰況及危害程度，前推執行任務，目前F-16戰機使用的ALQ-184電戰莢艙及ALR-56M雷達預警器，對中共戰機相位陣列（AESA）雷達之電子戰防護（電戰反制）效果有限，亟需提升電戰裝備，以提高接戰時之敵我態勢。另可於我國C-130型運輸機上掛載AN/ALQ-167 Angry Kitten電子戰莢艙，並在後艙搭配電戰官，為電戰系統在機器學習及AI篩選敵電子參數及反制技術後，調整或更新更多的電子戰干擾作法，製造大量假目標，以掩護前方空中戰機執行任務，任務執行時於東面有利空域，高度需高於中央山脈，以利發揮電磁波干擾運作，如敵空中戰機前推威脅時，可下降高度以山脈做為掩護。

政策建議





因應中共戰機機載雷達，均逐漸更新為較先進的AESA雷達，除加強對中共空軍雷達參數偵蒐及協調美方獲取外，美空軍現已持續測試其電戰裝備強化領先優勢，並規劃加速換裝及精進運作方式，俾能在未來作戰中賡續保有優勢，政策建議如後。

（一）掌握後續F-16 Block 70戰機返國及Viper Shield整合式電戰系統完成進度，增強後續戰力。

（二）增購或更新現役F-16 Block 20電戰系統的能力。

（三）加掛電戰莢艙於C-130HE天干機或C-130型運輸機上，以增強整體電子戰攻擊能力。

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