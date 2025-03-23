《空降神兵》記錄航特部80載 發表會前涼山、特戰將官重磅與會

《空降神兵》一書今日於黎明書局舉辦新書發表會。（記者劉宇捷攝）

〔記者劉宇捷／台北報導〕航特部至今已逾80年頭，無論是特戰丶陸航部隊都開創了不少驚人故事。軍事專欄作家黃竣民專為特戰撰寫的《空降神兵》一書，今日在黎明文化書局發表，諸多特戰、特勤的老官兵及民眾熱烈參與，下週高雄場也將邀請特戰生命鬥士秦良丰與會。

多名特戰退役將官與會，共襄盛舉。圖為《空降神兵》作者黃竣民。（記者劉宇捷攝）

今日新書發表會由陸軍退役中校黃竣民主講，前航特部指揮官、現任黎明文化董事長的黃國明，以及前涼山特勤隊隊長、現服務於退伍傘兵協會的黃承華與會，共同為《空降神兵》一書致詞。該書紀錄了從國共內戰草創期到現今的發展歷史，致詞的故事分享也勾起現場不少退役官兵的回憶。

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前航特部指揮官、黎明文化董事長的黃國明退役中將與會。（記者劉宇捷攝）

作者黃竣民在書中特別強調有「照片」佐證的重要性，儘管文字故事再多，也要有圖片才能讓讀者信服；他表示，《空降神兵》一書共選用了352張照片，每張都是得來不易去蒐集後的成果，著實非常不易。

多名特戰退役將官與會，共襄盛舉。（記者劉宇捷攝）

「部隊的艱苦，要有記錄留下來」這是與會退役將官對於本書最大的欣慰；下一階段，黎明文化也將推出第二部航特部發展史，內容進一步揭露「1227專案」及不少多年的秘辛故事值得期待。

此外，《空降神兵》一書也將於3/30在高雄國軍英雄館舉行南部場新書發表會，屆時將會邀請生命鬥士秦良丰與會，一同慶祝新書出版。

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