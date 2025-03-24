中共9架次軍機擾台 將於26日發射火箭經過我ADIZ

國防部24日表示，自昨日上午6時至今日上午6時止，國軍偵獲共機9架次，其中7架次逾越台灣海峽中線，進入西南空域。（國防部提供）

〔記者黃靖媗／台北報導〕國防部今（24日）表示，自昨日上午6時至今日上午6時止，國軍偵獲共機9架次，其中7架次逾越台灣海峽中線，進入西南空域。中國西昌衛星發射中心預計於26日向西太平洋方向發射運載火箭，將經過我國ADIZ。

國防部今日發布台海周邊海空域動態陳述，自昨日上午6時至今日上午6時止，一共偵獲9架次中共軍機、8艘次中共軍艦、2艘次中共公務船，持續在台海周邊活動。

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國軍資料顯示，3架次共軍主戰機、直升機侵擾我西部空域，其中1架次逾越中線；6架次共軍主戰機進入我西南空域。

國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

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