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影像辨識、無人機攻防都要AI 國軍花1281萬元委外分析應用潛力

2025/03/24 11:11

中科院未來將於無人機園區建立「AI算力中心」，可望對無人機、飛彈研發帶來正面影響。圖為中科院研製的「劍翔」反輻射無人機。（資料照）中科院未來將於無人機園區建立「AI算力中心」，可望對無人機、飛彈研發帶來正面影響。圖為中科院研製的「劍翔」反輻射無人機。（資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕人工智慧（AI）已成各國未來軍事發展重點，國軍計畫將在無人機、反無人機與衛星影片辨識領域導入AI應用。根據國防部近期發布於政府採購網的招標公告揭示，國軍規劃斥資1281萬7千元，委外執行「AI運用技術導入軍事應用之調查分析委託專業服務」，盼在明年底前，全盤獲悉AI在軍事領域的應用潛力。

根據國防部21日發布於政府採購網的招標公告，國防部計畫採限制性招標方式，對外採購「AI運用技術導入軍事應用之調查分析委託專業服務」，總金額為1281萬7千元，預計4月11日截止投標與開標。這份公告揭露，投標廠商僅限國內單位，不得為中國與外國廠商，另外須於明（2026）年底前履約完畢。

雖然這份公告未羅列細節，不過，國防部已公布數項與AI相關的前瞻採購與研究案，例如，中科院正打造首個專責國防事務的「ANILA」營運管理平台，同時也在無人機園區建立「AI算力中心」，藉由資料庫與演算法則，將AI導入飛彈、雷達與通資電等系統中，滿足無人機飛控軟體、周邊AI晶片開發及各式創新應用所需，也透過AI模型的迭代訓練優化模擬驗證，縮短武器裝備開發期程、減低研發成本。

此外，國防部國防創新小組2月24日發布「衛星影像AI自動辨識」公開徵求案，期盼獲得民間廠商的企畫書，作為後續原型系統的開發採購參考。

軍方評估，機砲是反制無人機的有效武器，未來將結合AI辨識等技術厚實「硬殺」能力。圖為架在悍馬車上的20公厘機砲。（資料照）軍方評估，機砲是反制無人機的有效武器，未來將結合AI辨識等技術厚實「硬殺」能力。圖為架在悍馬車上的20公厘機砲。（資料照）另根據軍方高層透露，國軍也將在反制無人機的「硬殺」武器上導入AI技術，考量可打出彈幕的機砲對殺傷無人機效果卓越，要預判其飛行軌跡卻相當困難，因此將嘗試導入AI技術辨識無人機，並藉由航高、航速、航向等預判可能其飛行軌跡，隨後以機砲擊落。

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