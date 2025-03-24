幻象戰機高高掛 空軍「立即備戰操演」出動這鮮少曝光的裝備

幻象2000戰機。（資料照，記者劉宇捷攝）〔記者劉宇捷／台北報導〕國軍近日剛結束「立即備戰操演」，許多操演時的課目、畫面陸續被國防部軍媒揭露，其中空軍第二聯隊執行「失事機搶救吊掛」演練，以模擬戰機作戰遭受嚴重戰損後，進行飛行員搶救與戰機吊掛搬移作業，在演練過程中，空軍不僅使用特殊的輔助吊具，還要注意現場的風速、飛機外型、重量等，可說非常有學問。

國軍近日剛結束「立即備戰操演」，其中空軍第二聯隊的操演照片，意外出現一具後勤常用但鮮少曝光的裝備，從系列照片中推斷，應是執行「失事機搶救吊掛」。（圖片取自軍聞社）國防部軍媒近日公布空軍第二聯隊的幻象2000戰機，在上週「立即備戰操演」中的演練課目照片，從系列圖中可見，此次演練應是執行「失事機搶救吊掛」，模擬戰機作戰遭受嚴重戰損後返場，無法自力移動，進行飛行員搶救並將戰機吊掛移至安全區；而過程中 ，空軍使用了地勤作業常見，但鮮少對外曝光的戰機吊掛輔具，將繩索與飛機結構的強韌處連接，以達到安全且平均受力移動飛機的目的。

空軍運用此掛具與飛機結構連接，將戰機高高吊起；而吊掛前，不只會有人員先爬上飛機固定繩索外，調掛時也會有官兵在旁拉繩索，以在離地後控制其穩定性。（圖片取自軍聞社）

這項作業看似單純，但是操作前規劃及操作中的SOP走位，可說非常有學問，吊掛前必須注意現場的風向、風速、飛機的掛載重量，以及飛機的外型或機體完整性，才能做出適宜的吊掛方式。（圖片取自軍聞社）

據了解，「失事機搶救吊掛」作業看似單純，但是操作前規劃及操作中的SOP走位，可說非常有學問，除了使用吊掛輔具讓戰機平均受力外，吊掛前也須注意現場的風向、風速、飛機的掛載重量，以及飛機的外型與機體完整性，才能做出適宜的吊掛方式。吊掛前，不只會有人員先爬上飛機固定繩索，調掛時也會有官兵在旁拉繩索，以在飛機離地後控制其穩定性。

至於「失事機搶救吊掛」前，空軍也派出消防單位身著防火服、攜帶梯子，上前將飛機座艙打開，合力將受傷的飛行員救出，才能實施戰機吊掛。

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空軍派出消防單位身著防火服及攜帶梯子，上前將飛機座艙打開，合力將受傷的飛行員救出。（圖片取自軍聞社）

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