自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍武百科 > 空軍系統

幻象戰機高高掛 空軍「立即備戰操演」出動這鮮少曝光的裝備

2025/03/24 12:08

幻象2000戰機。（資料照，記者劉宇捷攝）幻象2000戰機。（資料照，記者劉宇捷攝）〔記者劉宇捷／台北報導〕國軍近日剛結束「立即備戰操演」，許多操演時的課目、畫面陸續被國防部軍媒揭露，其中空軍第二聯隊執行「失事機搶救吊掛」演練，以模擬戰機作戰遭受嚴重戰損後，進行飛行員搶救與戰機吊掛搬移作業，在演練過程中，空軍不僅使用特殊的輔助吊具，還要注意現場的風速、飛機外型、重量等，可說非常有學問。

國軍近日剛結束「立即備戰操演」，其中空軍第二聯隊的操演照片，意外出現一具後勤常用但鮮少曝光的裝備，從系列照片中推斷，應是執行「失事機搶救吊掛」。（圖片取自軍聞社）國軍近日剛結束「立即備戰操演」，其中空軍第二聯隊的操演照片，意外出現一具後勤常用但鮮少曝光的裝備，從系列照片中推斷，應是執行「失事機搶救吊掛」。（圖片取自軍聞社）國防部軍媒近日公布空軍第二聯隊的幻象2000戰機，在上週「立即備戰操演」中的演練課目照片，從系列圖中可見，此次演練應是執行「失事機搶救吊掛」，模擬戰機作戰遭受嚴重戰損後返場，無法自力移動，進行飛行員搶救並將戰機吊掛移至安全區；而過程中 ，空軍使用了地勤作業常見，但鮮少對外曝光的戰機吊掛輔具，將繩索與飛機結構的強韌處連接，以達到安全且平均受力移動飛機的目的。

空軍運用此掛具與飛機結構連接，將戰機高高吊起；而吊掛前，不只會有人員先爬上飛機固定繩索外，調掛時也會有官兵在旁拉繩索，以在離地後控制其穩定性。（圖片取自軍聞社）空軍運用此掛具與飛機結構連接，將戰機高高吊起；而吊掛前，不只會有人員先爬上飛機固定繩索外，調掛時也會有官兵在旁拉繩索，以在離地後控制其穩定性。（圖片取自軍聞社）

這項作業看似單純，但是操作前規劃及操作中的SOP走位，可說非常有學問，吊掛前必須注意現場的風向、風速、飛機的掛載重量，以及飛機的外型或機體完整性，才能做出適宜的吊掛方式。（圖片取自軍聞社）這項作業看似單純，但是操作前規劃及操作中的SOP走位，可說非常有學問，吊掛前必須注意現場的風向、風速、飛機的掛載重量，以及飛機的外型或機體完整性，才能做出適宜的吊掛方式。（圖片取自軍聞社）

據了解，「失事機搶救吊掛」作業看似單純，但是操作前規劃及操作中的SOP走位，可說非常有學問，除了使用吊掛輔具讓戰機平均受力外，吊掛前也須注意現場的風向、風速、飛機的掛載重量，以及飛機的外型與機體完整性，才能做出適宜的吊掛方式。吊掛前，不只會有人員先爬上飛機固定繩索，調掛時也會有官兵在旁拉繩索，以在飛機離地後控制其穩定性。

至於「失事機搶救吊掛」前，空軍也派出消防單位身著防火服、攜帶梯子，上前將飛機座艙打開，合力將受傷的飛行員救出，才能實施戰機吊掛。

空軍派出消防單位身著防火服及攜帶梯子，上前將飛機座艙打開，合力將受傷的飛行員救出。（圖片取自軍聞社）空軍派出消防單位身著防火服及攜帶梯子，上前將飛機座艙打開，合力將受傷的飛行員救出。（圖片取自軍聞社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中