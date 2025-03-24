美菲「肩並肩」操演下月登場 但很強的泰風、布拉莫斯飛彈不打實彈

美軍「泰風」系統部署於菲律賓，其最大射程可達2000公里。圖為美國陸軍操作的發射車。（取自美國陸軍網站）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國與菲律賓年度軍演重頭戲「肩並肩」操演，將於今年4月21日起登場，屆時將有8國、1.6萬名官兵參與。不過，外國軍聞媒體報導，最遠可打2000公里的美軍所屬「泰風」飛彈系統，以及菲律賓新購「布拉莫斯」超音速反艦飛彈，預料都不會參與這次演訓的實彈射擊課目。

美、菲二國的「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演今年邁入第40屆，預計於4月21日至5月9日登場，澳洲、加拿大、法國、英國、日本、南韓等都會派兵參加，共計有1.6萬名官兵參與演訓，同時也將驗證類似於環太平洋軍演的「擊沉演習」，運用各式飛彈將菲國退役軍艦「馬爾瓦號」打沉。

根據香港《南華早報》的報導，菲律賓海軍計劃試射法國製「西北風3型」防空飛彈，空軍新購SPYDER機動防空系統也可望投入演訓。

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菲律賓向印度採購「布拉莫斯」超音速反艦飛彈，但預料不會在今年「肩並肩」操演之中實彈射擊。（取自印度DRDO網站）不過，外國軍聞網站Defense News報導，美軍部署在菲律賓的「泰風」飛彈系統，預計不會在這場重大演訓中進行實彈射擊。這型可裝載標六飛彈、戰斧巡弋飛彈的先進裝備，最大射程可觸及2000公里，美軍於去年將首套系統部署於菲律賓，隨即引發中國強烈反彈，因為若部署在菲律賓北部，射程可能觸及中國東南沿海與南海地區。

另外，菲律賓為強化制海戰力，去年第一季已取得印度製造的布拉莫斯（BrahMos）超音速反艦飛彈，這型飛彈的射程可達290公里左右。不過，考量這款飛彈的單價較高，因此預料不會在此次「肩並肩」操演進行實彈射擊。

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