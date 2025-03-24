軍武新知》「獅鷲」戰機加上AI系統輔助 視距外接戰效率再進化

瑞典紳寶集團的JAS 39E「獅鷲」戰機，未來將聯手德國公司導入AI系統，提升飛行員在視距外作戰（BVR）等情境的決策效能。（紳寶集團官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕瑞典紳寶集團日前表示，旗下的JAS 39E「獅鷲」（Gripen）戰機，未來將導入人工智慧（AI）輔助系統，強化戰機與飛行員的空對空作戰能力。這款與德國新創國防公司合作開發的AI系統，可獲得相當於人類飛行員140年的作戰訓練量，在視距外接戰時有效縮短決策時間。

《航空周刊》（Aviation Week）20日報導，這套用於新型「獅鷲」戰機的AI系統，是由紳寶集團和德國新創國防公司「Helsing」共同開發而成；紳寶集團先進專案主管尼爾森 （Peter Nilsson）表示，該系統的圖像處理單元（Graphics Processing Unit, GPU）目前已累積120萬小時的飛行時數，「這等同於一位人類飛行員訓練視距外作戰長達140年」。

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進行四機編隊飛行的瑞典空軍「獅鷲」戰機。（瑞典國防軍官網）

這套系統雖已在英國皇家聯合研究所（RUSI）的空戰研討會上公開，但相關人士並未詳述其運作機制；該報導補充，該系統除能提升戰機視距外空戰時的飛彈擊殺率，也有助戰機執行飛彈發射後的「偏置機動」（crank）等戰術動作，透過人、機協作（human-machine collaboration），成為人類飛行員的決策助手。

「Helsing」為德國近年崛起的人工智慧公司，上（2）月才宣布為烏克蘭追加生產6千架「HF-2」攻擊無人機、德國電戰版「颱風」戰機（Eurofighter Typhoon EK）的「Arexis」系統，以及現正進行的「半人馬」（Centaur）計畫，目標開發出用於現有、未來歐洲空戰儎台的自主系統。

該報導進一步補充，紳寶集團現正投入瑞典「未來空戰系統」（KFS）的前期開發工作，協助發展有、無人儎台技術和概念驗證；未來將透過一架名為「Ruby」的無人驗證機進行技術展示，但並未透露該機何時會迎來首飛。

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