神鷹降臨！瑞典交付ASC 890預警機 助烏構築堅實空防

瑞典ASC 890空中預警管制機（AEW&C）搭載「愛立眼」（Erieye）雷達，具備長程空中監視與指揮控制能力。（圖取自瑞典空軍專頁）〔編譯陳成良／綜合報導〕軍聞網站「Army Recognition」報導，瑞典已按計畫將ASC 890空中預警管制機（AEW&C）移交烏克蘭。這項援助由瑞典國防部於2024年5月29日首次宣布，在俄羅斯入侵戰火未熄的背景下，此舉將大幅強化烏克蘭的空域監控與防禦能力。

ASC 890由瑞典紳寶公司（Saab）打造，基於紳寶340雙引擎渦輪螺旋槳飛機平台，搭載「愛立眼」（Erieye）主動電子掃描陣列雷達（AESA）。這款雷達覆蓋範圍達400公里，能同時追蹤空中與海上目標，即使在電磁干擾或崎嶇山區等艱難環境下，仍可穩定運作。其卓越的持續監控能力，為前線指揮官提供即時戰場態勢感知，宛如空中的敏銳之眼。

這架預警機的核心任務，是化身空中指揮中樞。它能提前偵測飛機、巡弋飛彈或無人機等威脅，並聯繫戰鬥機、地面防空系統與作戰指揮中心協調反制行動。同時，它負責空域調度，指引友軍飛機執行攻防任務，避免行動衝突；這型飛機在海上還能監視水面目標，增強海軍的態勢掌握，為聯合作戰增添助力。

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瑞典這次軍援彰顯對烏克蘭的支持，ASC 890將串聯地面防空、戰鬥機與指揮體系，構築更緊密的空防網路。截至2025年3月，烏克蘭空軍人員已在瑞典展開密集培訓，確保飛機抵達後迅速投入戰場。

自2022年2月俄羅斯全面入侵以來，瑞典累計向烏克蘭提供約619億瑞典克朗（約新台幣2023億元）的軍援，涵蓋裝甲車、自走砲、防空系統與主力戰車等裝備，成為歐洲援烏主力之一。包括CV90步兵戰車、「弓箭手」（Archer）自走砲、RBS 70與IRIS-T防空系統，以及Stridsvagn 122戰車（豹2A5瑞典版），皆已在戰場證明價值。

ASC 890的交付是瑞典援烏的一部分，提供指揮與控制能力，增強現有系統效能，這架飛機將支援烏克蘭空軍，協調防禦單位，並提升空域監視能力。

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