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軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

【影】危險...沒有最低安全高度？ 中國殲-16戰機超低空海岸衝場

2025/03/24 14:08

〔記者劉宇捷／綜合報導〕近日一段中國「殲-16」戰機超低空飛行的影片在社群上流傳，並引發中國網友熱議。影片可見，這架戰機沿著海岸線，在距離海灘僅數公尺高的低空飛行，發動機轟鳴著從海灘遊客頭頂飛過。不過，中國軍方並未出面證實影片真偽，以及說明這是何種訓練任務。

這一系列約10餘秒的影片來自地面、高樓俯視等不同視角拍攝，這些影片可見，1架殲-16戰機在一處海灘進行超低空飛行，其沿著海灘弧度並保持約莫3至4層樓的高度，從民眾頭上飛過。根據軍聞網站《Defence Blog》報導，這些影片上傳網路後，引發網友關注，有人對這種飛行的安全性和低空飛行目的表示擔憂，也有人大讚這是精確飛行的大膽展示

近日一段中國殲-16戰機超低空飛行的影片，在社群上流傳，引發網友熱議。影片可見這架戰機沿著海岸線、在距離海灘僅數公尺高的距離上飛行，十分驚險。（圖片擷取自@WenJian0922的Ｘ影片）近日一段中國殲-16戰機超低空飛行的影片，在社群上流傳，引發網友熱議。影片可見這架戰機沿著海岸線、在距離海灘僅數公尺高的距離上飛行，十分驚險。（圖片擷取自@WenJian0922的Ｘ影片）

儘管影片的真偽及目的仍有待中國官方澄清，但此類飛行在美國飛行表演隊屢見不鮮，報導指出，中國空軍近年來透過高調的演習，和日益自信的飛行活動，定期宣稱其日益增強的能力，特別是在台灣海峽和南海地區。不過，像影片中這樣的公開展示並不常見，可能是為了向國內外民眾展示軍事技能；也有軍事分析家認為，這次飛行可能是演習或可控性能展示的一部分。

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