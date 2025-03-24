港口爆炸又逢海嘯 全社會韌性實地演練27日台南首登場

總統府首場「全社會防衛韌性委員會實地演練」27日將在台南登場，圖為新北市去年度民安演習的實施情形。（資料照，記者羅沛德攝）〔記者蘇永耀／台北報導〕總統府首場「全社會防衛韌性委員會實地演練」27日將在台南登場，將模擬地震、海嘯等複合性災難場景，在無劇本、非軍力下，驗證民間應變能力。國安官員在一場簡報會表示，這次演習動員包含防災士、退役替代役、義消、義警及民間災害防救團體約500人，政府單位投入400多人，合計近千人。



官員說，與過去民安、萬安演習都屬於事先布置好的演習不同，這次在於透過實地演習找問題，同時不會有軍方實際參與，展現可恃民力調度。為表示重視，除邀駐台使節實地觀摩，總統賴清德、副總統蕭美琴將親臨視導。

根據演習劇本想定，安平港基礎設施26日突然因不明因素發生爆炸，造成逾2百人傷亡，安平港營運處立即成立緊急應變小組，並啟動自主緊急應變措施。台南市政府立即啟動接獲救災行動，同時宣布開設「擴充急救醫療場所」，並通知醫事人員與志工前往協助處理。隔日另因地震引發海嘯，正威脅台南沿海地區。

因此，演練將由A（台南市立南寧高中）及B（安平港旅客服務中心、育平郵局對面廣場）兩條路線同步進行。南寧高中進行大規模疏散撤離及避難收容；安平遊客中心與育平廣場除了應對基礎設施爆炸的應對、傷員後送外，面對醫療量能部分，也將驗證「擴充急救醫療場所」，面對大量傷患待援，需要現地開設戶外醫療據點的情境。

請繼續往下閱讀...

為求演習真實性，內政部官員透露，與過去傳統的「表演式」演習的最大差別在於，此次演習完全是從零開始，下達指令之後人員再到達現場，時間沒有壓縮，現場比較零亂，「可能參加民眾到了現場才知道自己要做什麼」。

府方人士透露，總統賴清德與副總統蕭美琴將分別於上午、下午出席觀摩不同演練情境，具醫師背景的賴總統將觀摩擴充急救醫療場所演練。

國安官員說，4月會有一系列的城鎮韌性演習，一路到7月份的漢光演習，漢光演習結合城鎮韌性演習，會有台北、台中、台南3個地方會做防空避難的演練，從27日全社會防衛韌性演習開始，4、5、6月城鎮韌性演習登場，7月則是把城鎮韌性演習加上漢光演習，採用相近的想定情境。

官員強調，漢光演習會著重於「軍」的部分要如何應對，城鎮韌性防空演習會著重「民」的部分要如何應對。藉以考驗地方政府疏散撤離、擴充急救醫療場所等災害應變能力，並納入可恃民力，驗證政府、民間相互支援與應變能量。

對於邀請駐台使節也實地觀摩，國安官員說明，全社會防衛韌性演練並不是台灣在做，全世界各國都在做，特別是最近歐盟、北約、法國等都在做相應的準備，面對複合式災害，如天災地變、甚至極端的人為災變，如戰災，都是世界各國目前正在討論的重點，日本首相石破茂也曾在若干場合強調要強化災防應變能力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法