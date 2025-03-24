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影片曝光 俄軍「神準」滑翔炸彈失靈 烏克蘭干擾奏效
俄軍不斷向烏克蘭軍隊和城市投擲KAB滑翔炸彈。這些射程達逾40公里、彈頭重達3噸的炸彈，成為俄軍在烏東地區推進的重要因素。（取自X平台）〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯空軍引以為傲的衛星導引滑翔飛彈，近期作戰效能大幅下降。根據《富比士》（Forbes）雜誌22日報導，一段最新流出的俄軍無人機影像清楚記錄，一款號稱圓形誤差公算可達4.6公尺內的KAB飛彈，竟偏離目標數百碼，最終在空曠田野引爆，完全未擊中預定目標。軍事專家分析，這顯示烏克蘭電子干擾技術已取得顯著成效。
俄軍這款KAB或UMPK衛星導引滑翔飛彈具備強大作戰能力，可滑翔超過40公里並投送數百公斤以上炸藥。俄羅斯空軍非官方Telegram頻道「Fighterbomber」過去曾宣稱其精準度極高，但現在卻哀嘆「神聖UMPK的黃金時代如此短暫」。
網路流傳的這段關鍵影像記錄了烏克蘭電子干擾即時效果。畫面中，俄軍無人機正在前線上空盤旋，十字準星對準一處疑似烏軍基地的建築物，準備評估即將到來的KAB飛彈攻擊效果。然而，當飛彈爆炸時，卻落在遠離目標數百碼外的開闊地區，完全失去戰術價值。
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Interesting video of a ruSSian drone fixing an object in the center of the frame （one of the farm）, over which the KAB is supposed to fly.— ???????????? ???????????????? ????????????????????????????????△ ???????????????????????????????? （@TheDeadDistrict） March 22, 2025
The KAB flies, but "slightly" not on the target, it just hit the land. pic.twitter.com/c3DisMknun
隨著烏克蘭部署更多、性能更優的電子干擾設備，類似情況在長達1127公里的整條前線愈趨普遍。「Fighterbomber」承認：「飛彈仍在飛行，但所有衛星導引校正系統都已失效。」問題核心在於烏克蘭電子干擾技術，已能有效阻斷這些飛彈與俄羅斯GLONASS衛星系統（類似美國GPS，但精度較低）之間的訊號連接，導致飛彈無法進行航向修正而偏離目標。
烏克蘭電戰公司「夜巡」（Night Watch）代表向《富比士》透露，他們研發的Lima干擾器採用創新「數位干擾」技術，結合干擾、欺騙和網路攻擊手法，非傳統單純發射電波噪音的干擾器。「部署這套系統後，敵軍轟炸準確度明顯下降，最終因無法達成軍事目標而停止對區域中心的砲擊」，該公司代表表示。
目前Night Watch已確認在哈爾科夫與札波羅熱等關鍵戰區部署了干擾系統。軍事專家預測，隨著烏軍電子干擾設備逐步覆蓋更多戰區，俄軍KAB飛彈效能將進一步受限，更多飛彈將偏離預定目標，降低其戰場威脅。