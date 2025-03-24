影片曝光 俄軍「神準」滑翔炸彈失靈 烏克蘭干擾奏效

俄軍不斷向烏克蘭軍隊和城市投擲KAB滑翔炸彈。這些射程達逾40公里、彈頭重達3噸的炸彈，成為俄軍在烏東地區推進的重要因素。（取自X平台）〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯空軍引以為傲的衛星導引滑翔飛彈，近期作戰效能大幅下降。根據《富比士》（Forbes）雜誌22日報導，一段最新流出的俄軍無人機影像清楚記錄，一款號稱圓形誤差公算可達4.6公尺內的KAB飛彈，竟偏離目標數百碼，最終在空曠田野引爆，完全未擊中預定目標。軍事專家分析，這顯示烏克蘭電子干擾技術已取得顯著成效。

俄軍這款KAB或UMPK衛星導引滑翔飛彈具備強大作戰能力，可滑翔超過40公里並投送數百公斤以上炸藥。俄羅斯空軍非官方Telegram頻道「Fighterbomber」過去曾宣稱其精準度極高，但現在卻哀嘆「神聖UMPK的黃金時代如此短暫」。

網路流傳的這段關鍵影像記錄了烏克蘭電子干擾即時效果。畫面中，俄軍無人機正在前線上空盤旋，十字準星對準一處疑似烏軍基地的建築物，準備評估即將到來的KAB飛彈攻擊效果。然而，當飛彈爆炸時，卻落在遠離目標數百碼外的開闊地區，完全失去戰術價值。

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Interesting video of a ruSSian drone fixing an object in the center of the frame （one of the farm）, over which the KAB is supposed to fly.



The KAB flies, but "slightly" not on the target, it just hit the land. pic.twitter.com/c3DisMknun — ???????????? ???????????????? ????????????????????????????????△ ???????????????????????????????? （@TheDeadDistrict） March 22, 2025

隨著烏克蘭部署更多、性能更優的電子干擾設備，類似情況在長達1127公里的整條前線愈趨普遍。「Fighterbomber」承認：「飛彈仍在飛行，但所有衛星導引校正系統都已失效。」問題核心在於烏克蘭電子干擾技術，已能有效阻斷這些飛彈與俄羅斯GLONASS衛星系統（類似美國GPS，但精度較低）之間的訊號連接，導致飛彈無法進行航向修正而偏離目標。

烏克蘭電戰公司「夜巡」（Night Watch）代表向《富比士》透露，他們研發的Lima干擾器採用創新「數位干擾」技術，結合干擾、欺騙和網路攻擊手法，非傳統單純發射電波噪音的干擾器。「部署這套系統後，敵軍轟炸準確度明顯下降，最終因無法達成軍事目標而停止對區域中心的砲擊」，該公司代表表示。

目前Night Watch已確認在哈爾科夫與札波羅熱等關鍵戰區部署了干擾系統。軍事專家預測，隨著烏軍電子干擾設備逐步覆蓋更多戰區，俄軍KAB飛彈效能將進一步受限，更多飛彈將偏離預定目標，降低其戰場威脅。

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