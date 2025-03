影片曝光 俄軍「神準」滑翔炸彈失靈 烏克蘭干擾奏效

俄軍不斷向烏克蘭軍隊和城市投擲KAB滑翔炸彈。這些射程達逾40公里、彈頭重達3噸的炸彈,成為俄軍在烏東地區推進的重要因素。(取自X平台)〔編譯陳成良/綜合報導〕俄羅斯空軍引以為傲的衛星導引滑翔飛彈,近期作戰效能大幅下降。根據《富比士》(Forbes)雜誌22日報導,一段最新流出的俄軍無人機影像清楚記錄,一款號稱圓形誤差公算可達4.6公尺內的KAB飛彈,竟偏離目標數百碼,最終在空曠田野引爆,完全未擊中預定目標。軍事專家分析,這顯示烏克蘭電子干擾技術已取得顯著成效。

俄軍這款KAB或UMPK衛星導引滑翔飛彈具備強大作戰能力,可滑翔超過40公里並投送數百公斤以上炸藥。俄羅斯空軍非官方Telegram頻道「Fighterbomber」過去曾宣稱其精準度極高,但現在卻哀嘆「神聖UMPK的黃金時代如此短暫」。

網路流傳的這段關鍵影像記錄了烏克蘭電子干擾即時效果。畫面中,俄軍無人機正在前線上空盤旋,十字準星對準一處疑似烏軍基地的建築物,準備評估即將到來的KAB飛彈攻擊效果。然而,當飛彈爆炸時,卻落在遠離目標數百碼外的開闊地區,完全失去戰術價值。

Interesting video of a ruSSian drone fixing an object in the center of the frame (one of the farm), over which the KAB is supposed to fly.



The KAB flies, but "slightly" not on the target, it just hit the land. pic.twitter.com/c3DisMknun