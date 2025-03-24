川普凍結軍援餘波未平 澳洲援烏艾布蘭戰車交運恐生變

M1A1艾布蘭戰車援烏恐延宕，澳洲尋求替代方案。（圖取自澳洲國防部專頁）

〔記者陳成良／綜合報導〕美國總統川普曾短暫凍結對烏克蘭的軍事援助，這項決策的影響至今未散。澳洲承諾捐贈烏克蘭的艾布蘭（Abrams）主力戰車，如今因運送過程受阻，恐面臨延宕困境。

據澳洲廣播公司（ABC）報導，川普政府於今年3月4日起暫停對烏克蘭的所有國防援助約一週，連帶影響已運至波蘭的軍事物資。這項禁令不僅打亂美國自身的援助計畫，也波及澳洲等盟國的捐助進度。

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澳洲國防部坦言，軍援運送過程錯綜複雜，烏克蘭國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）預計近期訪問澳洲首都坎培拉，與當地官員商討對策。

波蘭熱舒夫（Rzeszów）物流中心負責處理約八成的烏克蘭軍事援助，包括澳洲捐贈的艾布蘭戰車。雖然該中心已恢復運作，但近期美國空軍撤回部分後勤部隊，讓歐洲消息人士憂心其運轉狀況。

澳洲退役少將萊恩（Mick Ryan）強調，烏克蘭急需這些戰車，他建議，若美國無法及時運送，澳洲應考慮與波蘭合作，甚至借助民間承包商，但須確保安全無虞。

一名不具名的美國官員向澳洲廣播公司透露，今年初澳洲承諾捐贈戰車時，華盛頓已警告這些二手戰車恐因後勤維修問題增添挑戰。即使順利抵達烏克蘭，戰車的保養仍將仰賴美國支援。

澳洲國防工業部長康洛伊（Pat Conroy）於去年10月宣布，將捐贈49輛除役的M1A1艾布蘭主力戰車，總值1.64億美元（約新台幣54.1億元），作為對烏軍援的一部分。

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