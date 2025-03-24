解放軍封鎖台灣？ 《華爾街日報》揭露北京3大戰略

中國軍方人員在海軍閱兵期間，站立於登陸艦甲板上。（法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國軍方近年來加強軍備現代化，並在多次軍演中模擬封鎖台灣情境。根據《華爾街日報》23日報導，北京採取封鎖台灣的策略，主要分為空中、海上與網路3大行動。報導指出，封鎖行動並非全面入侵，而是藉由切斷台灣與國際社會的聯繫，破壞台灣在經濟、能源及資訊等方面的補給能力，進而施加壓力。

在空中作戰方面，中國軍方計畫先對台灣的軍事設施、港口、機場與能源終端發動密集攻擊。戰鬥機、直升機與無人機將在台灣上空集結，目的是削弱台灣防禦體系，破壞其軍事與補給設施。報導中提及，中國空軍現有約1900架戰鬥機與500架轟炸機，加上火箭軍的3000多枚飛彈，使其具備對台進行大規模空襲的能力。

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在海上封鎖方面，解放軍將大量軍艦部署於台海附近。軍艦採取與台灣海岸保持安全距離的方式，以避開台灣岸基反艦飛彈攻擊。航母打擊群則在台灣東南方待命，透過發動殲-15戰機執行攔阻與威嚇任務。報導指出，中國海軍目前擁有超過370艘各型艦艇，且預計到2030年將增至425艘。另有潛艦在台灣主要港口附近佈雷，並配合海警及海上民兵力量，監控進出台灣的商船動向，以確保封鎖線完整。

此外，網路攻擊也是封鎖策略中的重要一環。根據報導，中國可能利用貨船在海床拖曳錨具，切斷連接台灣的海底光纖電纜；同時，發動網路攻擊針對台灣的軍事指揮系統與金融機構，以擾亂其資訊運作。這些作法將使台灣在遭遇實際封鎖時，進一步失去與外界聯繫的能力。

報導同時提及，北京也可能首先採用所謂「檢疫」措施，即由中國執法部門攔截進出台灣之船隻，並公布新規定，要求進入台灣主要港口的船舶接受檢查。此舉雖不直接動用全面軍事力量，但可對台灣經濟與民生構成嚴重影響。台灣約96％的能源依賴進口，70％的糧食也需從國外採購，封鎖或檢疫措施啟動後，補給中斷的風險將大幅上升。

根據《華爾街日報》整理，美國、台灣及獨立軍事專家皆曾模擬中國封鎖行動時，各軍種間如何協同作業。報導中提到，台灣在近年來已多次進行戰備演習，模擬因應中國軍演及可能在2027年發動的入侵情形。此外，美國對台軍事支援的立場、以及其與歐洲國家間在對中國制裁上的協調，也被視為北京在決策時的重要參考因素。

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