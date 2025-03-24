影片直擊！烏克蘭跨境突襲 摧毀4架俄直升機

俄羅斯軍方使用的Ka-52「短吻鱷」攻擊直升機（左上、右下）和Mi-8「河馬」運輸直升機（右上、左下）。（圖：取自俄羅斯國防部官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭特種部隊近日發動罕見跨境突襲，深入俄羅斯貝爾哥羅德州（Belgorod region），成功摧毀四架俄軍直升機。官方聲明指出，這次行動由特種部隊聯手情報總局與火箭砲兵部隊協同執行，展現精準打擊能力。

根據軍聞網站《Defence Blog》24日報導，此次攻擊殲滅兩架Ka-52「短吻鱷」（Alligator）攻擊直升機與兩架Mi-8運輸直升機。烏軍透過M142高機動砲兵火箭系統「海馬斯」（HIMARS），發射搭載鎢珠彈頭的M30A2「導向式多管火箭彈」（GMLRS），成功命中目標。

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據烏克蘭官員透露，這批俄軍直升機駐紮於一處隱秘「跳躍點」（jump site），即臨時前進基地，用於快速部署或突襲烏克蘭陣地。烏方經長期監控後鎖定目標，旨在癱瘓俄軍邊境旋翼機行動。

烏克蘭特種部隊聲明：「這次協同攻擊再次粉碎敵人後方安全的幻想，證明我軍無所不及，行動將持續推進。」無人機畫面顯示，火箭精準擊中停放的直升機，火光四濺。

Ka-52「短吻鱷」是俄軍主力攻擊直升機，擅長地面攻擊與偵察；Mi-8則是多用途機型，負責運輸與作戰支援，兩者皆為俄軍前線關鍵裝備。

GMLRS火箭彈系統以高精準度與強大破壞力著稱，凸顯烏克蘭仰賴西方火砲打擊俄軍後方要害的策略。俄羅斯官方迄今未證實貝別爾哥羅德州的損失。

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