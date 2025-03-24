澳洲強化長程打擊戰力！ 首批美製「海馬斯」抵達服役

M142高機動砲兵火箭系統「海馬斯」（HIMARS）原定於2026年開始交付，但時程已提前，目前預計所有42套發射系統將於2027年底前交付完畢。（圖取自澳洲國防部專頁）

〔編譯陳成良／綜合報導〕澳洲國防軍3月24日正式接收首批兩套美製M142高機動砲兵火箭系統（High Mobility Artillery Rocket System, HIMARS，簡稱「海馬斯」），標誌著澳洲長程精準打擊能力的重大躍進。

軍聞網站「Army Recognition」報導，這批系統由皇家澳洲空軍（RAAF）的C-17A「全球霸王III」（Globemaster III）運輸機運抵愛華隆機場（Avalon Airport），正值2025年澳洲國際航空展揭幕。

根據2023年《國防戰略檢討》（DSR），澳洲政府斥資16億澳幣（約新台幣3328億元）採購42套「海馬斯」，首批系統將配屬新成立的第10火力旅（10th Fires Brigade），駐防阿德萊德（Adelaide）的愛丁堡皇家空軍基地（RAAF Base Edinburgh）。

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澳洲副總理暨國防部長馬勒斯（Richard Marles）在記者會上表示，這批「海馬斯」讓澳洲陸軍跨入長程精準作戰新時代。該系統初期搭載導引多管火箭系統（GMLRS），未來可升級發射精準打擊飛彈（Precision Strike Missile, PrSM）。他強調，「海馬斯」機動性強，能靈活部署至全國各地。澳洲國防工業部長康洛伊（Pat Conroy）則指出，這次交付比前政府計畫提前四年，採購數量更翻倍成長。

為強化供應鏈自主性，澳洲計畫自行生產彈藥，減少對外依賴。康羅伊透露，澳洲參與PrSM系統開發，正與美國洽談合作備忘錄，涵蓋生產、維護與研發。增程型的PrSM Increment 2有望滿足「LAND 8113第2階段」（Project LAND 8113 Phase 2）計畫中陸基海上打擊的需求。

這項採購案始於2022年5月，美國國務院批准澳洲採購20套「海馬斯」，並於2023年1月簽約。2023年8月，澳洲追加22套，使總數達42套，連同彈藥與設備，總值約9.75億美元（約新台幣322億元）。

澳洲國防部長馬勒斯（中）與國防工業部長康洛伊（右）24日在愛華隆的澳洲國際航空展上，宣布澳洲接收首批美製「海馬斯」火箭系統。（法新社）

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