因應有事統一部隊指揮 日本「統合作戰司令部」今上路

防衛相中谷元在今天的授旗儀式上表示，新設司令部對日本的安全保障具有極其重大的意義。（資料照，路透）

〔駐日特派員林翠儀／東京24日報導〕統一日本陸海空自衛隊指揮統制的「統合作戰司令部」，今天正式上路。在中國、俄羅斯和北韓升高軍事壓力的背景下，統合作戰司令部在有事之際，將負責對敵方飛彈基地進行反擊的任務，並與駐日美軍協調聯合作戰計畫。這是日本決心從根本強化防衛能力，加強快速反應能力和嚇阻力所踏出的重要一步。

日本在2022年底制定國家安全保障戰略，決定從根本強化防衛能力，並與志同道合國家加強合作。除了大幅增加防衛預算外，統一陸海空自衛隊指揮統制權也是重點之一。今天上路的統合作戰司令部初期編制為240人，首任司令官為空將南雲憲一郎，防衛相中谷元在今天的授旗儀式上表示，新設司令部對日本的安全保障具有極其重大的意義。

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統合作戰司令部的任務包括在平時指揮部隊運用，有事之際則與美軍合作，應對新的戰鬥領域。日美兩國在去年已敲定駐日美軍將新設「統合軍司令部」以做為日本「統合作戰司令部」對口單位，從平時的聯合演訓到有事之際的聯合作戰，雙方將以此加強部隊間的指揮統制。

除了部隊的統一指揮之外，統合作戰司令部最受矚目的是負責運用攻擊敵方飛彈基地的「反擊能力」。反擊能力是日本國家安全保障戰略在2022年底制定時，正式納入的一種具有劃時代意義的新政策，具體做法就是防區外武器，從攻擊圈之外對敵方進行反擊的一種能力。

以往日本受制於「自衛」，並未積極發展防區外武器，但擁有「反擊能力」等於解除這項封印，這將進一步提高日本的防衛的自主性和嚇阻力。日本已著手對國產12式反艦飛彈進行增程改良，射程從200公里增到900至1500公里，可從陸地、艦艇、潛艦和戰機發射的版本正在開發或量產中，陸基版本計劃在2025年度結束前（2026年3月底前）部署。

為防國產長程飛彈改良不及，日本在去年向美國採購約400枚戰斧巡弋飛彈，將在2025年度先行部署。不過產經新聞報導，在戰斧飛彈的運用上，日本必須依靠美軍擁有的可互換系統。

為了提高日本在長程飛彈運用的自主性，統合作戰司令部將引入三菱重工開發的新系統「統合指揮軟體」，以支援反擊能力的指揮和監督。

這套新系統可以處理廣泛的資訊，包括雷達、無人機和小型衛星的「衛星星座」（Satellite constellation），並將匯集陸海空自衛隊收集的敵方動向，並提供選項制定反擊決策，例如攻擊目標、飛彈的最佳類型以及發射戰鬥機或船隻，讓聯合作戰司令部就部隊的行動做出最佳決策。產經報導指出，這套系統可能要等到2027年度整合完成才能開始運用。

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