烏克蘭礦產協議簽署有望 川普：很快就會簽了

川普24日指出，他預計美烏很快就會簽署協議。圖為川普（右）及烏克蘭總統澤倫斯基（左）。（路透）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國政府持續推動烏俄戰爭停火，先前尚未與烏克蘭簽訂的礦產協議也出現進展，美國總統川普24日指出，他預計美烏很快就會簽署協議。

根據《路透》報導，美國代表團近兩日在沙烏地阿拉伯首都利雅德分別與烏俄代表團會面，與俄羅斯代表團會談時，主要集中在「黑海停火」議題上。而川普指出，在推動烏俄戰爭停戰時，其他問題也陸續浮出水面。

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川普24日表示，他預估美國與烏克蘭針對烏克蘭關鍵礦產的相關協議很快就會簽署了。川普也另外提到，美國與烏克蘭正在討論美國公司在烏克蘭設置發電廠的可能性。川普說：「我們現在在談論領土。我們在談論分界線，談論電力、電廠所有權。有些人說美國應該擁有電廠，那是因為我們有專業技術。」

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