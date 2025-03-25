印尼將有神盾艦 首艘開始海試 「輕裝強化版」配飛彈垂發系統

圖為義大利轉售給印尼的第一艘PPA。（圖片取自X@LoreCamp98）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕擁有250艘軍艦規模的印尼海軍，已連3年被WDMMW網站評為全球第四大海軍，但其實半數以上皆為巡邏艦，海軍也沒有神盾系統軍艦。但這個狀態即將打破，為義大利多用途戰鬥艦計畫（PPA）建造的第五、第六艘，已轉售給印尼，以增強其應對中國海軍的能力，其第五艘船已於近日開啟海試，兩艘船皆能預計在今年交付。

軍聞網站「Naval News」報導，義大利轉售給印尼的兩艘PPA屬於輕裝強化版，總價值11.8億歐元（約新台幣421.1億），此舉是讓印尼盡快強化海軍實力，因應中國海軍在南中國海日益激進的行為，而義大利本身也會再增購兩艘，以替補轉售空缺。

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據了解，輕裝強化版功能齊全，除艦砲之外，採適合任務的方式配置各式武裝，並配備2組8聯裝Sylver垂直發射器，此外還有2組4聯裝反艦、陸攻飛彈發射器，反艦飛彈與垂直發射器，都設置於船艦前方。

PPA根據任務性質不同，可概分為「輕裝版」、「輕裝加強版」、「滿裝版」3種不同構型，可執行監偵、防衛國家水域、支援特種作戰、反海盜護航等，非戰鬥任務包括國際人道海上救援、災難救助等。

其中，「輕裝加強版」配備的垂直發射器型號是Sylver A70，裝備MBDA Otomat/Teseo Mk-2E長程飛彈，是具有戰略陸地攻擊能力的遠程反艦巡弋飛彈。該型飛彈將有新型終端「尋標頭」，可使用雙射頻導引尋標頭（無線電射頻）技術，並且可以IIR（紅外線影像）模擬航路是否需要攻擊地面目標。與前一代的產品Otomat／Teseo相比，MBDA Otomat／Teseo Mk-2E具有雙倍射程，可超過360公里。

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