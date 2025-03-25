【影】土耳其F-16戰機首測新型自製巡弋飛彈 能整合無人機潛力可期

Yeni yetenek yüklendi!



TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen SOM-J seyir füzemiz, suüstü bir platforma karşı yapılan ilk test atışında hedefi başarıyla vurdu.



SOM-J; modern harp ortamında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için etkin bir kuvvet çarpanı olacak ve uzun menzilden… pic.twitter.com/8hX92zaaMB — Mehmet Fatih KACIR （@mfatihkacir） March 21, 2025

〔記者陳治程／綜合報導〕土耳其工業暨科技部長卡奇爾（Mehmet Fatih KACIR）近日宣布，其自力研發的「SOM-J」空射巡弋飛彈，現已掛載至F-16戰機展開測試。土國長期以來投資國防自主，這款原為採購F-35戰機而生的長程攻陸武器，雖暫時無緣部署至先進五代機，但未來可望與該國自製的多款攻擊無人機整合，有效擴展防區外打擊能量，改變海戰模式。

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「SOM-J」為土耳其國防部所屬「國防工業發展研究所」（TÜBİTAK SAGE，相當於我國中科院）研發的空射巡弋飛彈，根據卡奇爾所述，該飛彈採用低雷達可視度設計、搭載紅外線尋標器，且可由戰術資料鏈持續更新目標資訊，兼具攻陸、反艦打擊能力，未來還可整合至該國自製的「可汗」（KAAN）第五代戰機、甚至是「紅蘋果」（KIZILELMA）無人戰機等儎台，擴大防區外攻擊效能。

土耳其國防部「國防工業發展研究所」（TÜBİTAK SAGE，等同我國中科院）自行研發的首款「SOM」空射巡弋飛彈。（土耳其TÜBİTAK SAGE官網）

土耳其首款自研的「SOM」系列巡弋飛彈於2011年問世，之後陸續衍生出彈頭殺傷力更強的SOM-B2型、可遂行反水面作戰並搭載戰術資料鏈的SOM-C構型；而本次測試的SOM-J則集先前構型之大成，並擴大了可用儎台的戰術彈性。

土耳其的SOM-J空射巡弋飛彈起初是為整合F-35戰機而設計，因故退出後則轉與現有F-16C/D戰機整合，同時發展可部署至攻擊無人機的戰術彈性，後續潛力可期。（土耳其TÜBİTAK SAGE官方X帳號 @SageTubitak）

軍聞網站「Naval News」指出，「SOM-J」巡弋飛彈最初是因應土耳其參與F-35戰機計畫而開發，針對內置彈艙進行最佳化設計；隨著該國退出該計畫，這款武器就轉與現有空中儎台整合。該報導分析，由於各國海軍現行的防空系統有效射程多小於275公里，具備該射程的「SOM-J」巡弋飛彈便有效應對這種威脅，而能與無人機整合的能力，更對海軍傳統防禦作為形成相當的挑戰，後續發展可期。

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