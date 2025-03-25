增強東亞應對威脅戰力 美空軍首批F-15EX戰機將部署嘉手納

圖為F-15EX。（圖片取自DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國空軍現正換裝的F-15EX「鷹二式」戰機，美媒報導，空軍首批F-15EX戰機將於明年春季部署於日本嘉手納空軍基地，替換F-15C/D機隊，增強第一島鏈應對諸國威脅的能力。

《星條旗報》報導，沖繩嘉手納空軍基地的指揮官尼古拉斯·埃文斯（Nicholas Evans）準將21日表示，第一架F-15EX預計將於明年3至6月抵達嘉手納。未來嘉手納基地將永久部署36架F-15EX，並取代現有的48架F-15C/D機隊。

請繼續往下閱讀...

報導指出，至於第一批可實用F-15EX，將於今年7月在奧勒岡空軍國民兵基地亮相，這也代表國民兵首次先於美國空軍獲得新型武器系統。

埃文斯表示，嘉手納F-15C機隊的最後一次飛行儀式將於今年8月15日舉行，目前該基地正使用F-15C繼續培訓我們的武器裝載機和維護人員，因為F-15EX和F-15C之間有很多共同點。

報導指出，截至今年1月，已有佛蒙特州空軍國民兵的F-35A、南卡羅來納州肖空軍基地的F-16C，以及阿拉斯加埃爾門多夫-理查森聯合基地的F-22猛禽戰鬥機前來嘉手納輪換駐防，每次中隊駐防都會為嘉手納新增12至14架戰機。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法