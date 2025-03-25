又一富商入軍 百大收藏家任美海軍部長

美國參議院昨日表決通過世界200強藝術品收藏家約翰·費蘭（John Phelan）出任美國海軍部長。（圖片取自美國國會）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕繼私募基金博龍資本管理公司的聯合首席執行長費恩柏格正式出任美國國防部副部長後，美國參議院昨日再表決通過世界200強藝術品收藏家約翰·費蘭（John Phelan）出任美國海軍部長。

費蘭是私人投資公司Rugger Management的創辦人兼董事長，也是川普2024年競選活動的主要捐助者。費蘭曾支持戴爾電腦創辦人戴爾（Michael Dell）的私人投資公司而成為默沙東資本（MSD Capital）聯合創始人，他1986年畢業於德克薩斯州達拉斯南衛理公會大學，並擁有哈佛商學院 MBA 學位。但費蘭之前沒有參軍經歷。

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《星條旗報》報導，費蘭將成為15年來首位未有服役經驗而出任海軍部長的人，費蘭承認自己缺乏經驗，但將其視為一種優勢。作為多家投資公司的創始人，費蘭表示他將利用自己的管理和領導技能來改革海軍，解決住房不足、自殺率高、審計失能以及造船、船舶維護延誤和成本超支等問題。

報導指出，川普已將造船業作為其第二個任期的重點，發誓要非常快的建造商船和軍用艦艇，以跟上中國不斷增長的海軍艦隊的步伐，並挑戰其在商船製造市場的主導地位

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