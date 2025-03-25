台船軍用級無人船亮相 「奮進魔鬼魚」可載魚雷展現不對稱作戰特性

台船首艘軍用級無人船亮相。（記者李惠洲攝）

上稿時間：03-25 10:08:33

更新時間：03-25 13:38:00（全文更新）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕台船首艘軍用級無人船「奮進魔鬼魚」今（25）日亮相，董事長黃正弘表示，這是專為台海環境量身訂做的無人載具，展現「不對稱作戰」特點；他強調，全船材料去除「紅色供應鏈」，並採商規以確保貨源來源。

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台船今在興達港大方船舶公司碼頭舉辦「奮進魔鬼魚」發表會，經濟部國營會、海軍及造船界等單位代表到場觀看，並實際操演高速、Z字、8字、雙圈機動及訊號切換及循跡返航項目。

黃正弘表示，俄烏戰爭爆發，看到烏克蘭以無人船攻擊俄羅斯黑海艦隊，獲得「以小搏大」啟示，因而於2024年初成立無人船研發單位，研發軍用級無人船。

他說明，「奮進魔鬼魚」可以客製化從事商用、科研，目前分為基本款、進階版及軍事用途。不過對於造價他沒有說明，強調按照船東需求配置設備，價格不會一樣。

「奮進魔鬼魚」作為軍事用途，材料來源去除「紅色供應鏈」，除了衛星導控系統、舷外機購自國外，其餘都是台船、本土供應鏈自製；黃正弘說，衛星導控系統非常昂貴，沒有安裝的話，可以減少45%價格。

台船指出，「奮進魔鬼魚」船長8.6米、船寬3.7、酬載高於1噸、最高航速35節，採用「三胴體」船型設計，大幅提高無人船在惡劣海象下的耐海性及適應性，具備科技感的匿蹤外型，可酬載輕型魚雷、高爆炸藥等武裝。

該船通訊方式可切換4G、射頻或衛星等多種遙導控模式，亦具備「群控模式、自主航行避撞、AI目標辨識、反劫持」等功能，可用各種曳引車、皮卡運輸，降低遭殲滅機率，大幅提高戰場存活率。

「奮進魔鬼魚」為台海作戰量身訂製，台船指出，以玉山軍艦為例，一次可以載運20餘艘，單遙控站最多可控制50艘，可藉由衛星3D系統搭配無人機執行任務。

無人船取名「奮進魔鬼魚」。（記者李惠洲攝）

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