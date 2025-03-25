F-35戰機訂單多到滿出來 德萊茵金屬7月起支援生產中段機身

In Weeze, Rheinmetall will in future manufacture at least 400 center fuselage sections for the world's most advanced fighter jet, the F-35.



Production is scheduled to begin in July 2025. Since January, heavy haulage transports from the USA have been arriving at the new plant… pic.twitter.com/8mf3fSIyrZ — Rheinmetall （@RheinmetallAG） March 24, 2025

〔記者陳治程／綜合報導〕洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）的F-35戰機本（3）月突破全球百萬飛行時數、現役機隊規模更突破1100架，後勢看漲；儘管部分國家受美國總統川普（Donald Trump）言論影響，開始重新評估是否採購該戰機，但多數盟邦仍維持原規劃，德國就是其中之一。德國軍火巨擘萊茵金屬日前發布影片指出，該公司最快今（2025）夏就會投入該戰機的產線行列。

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萊茵金屬（Rheinmetall）官方社群昨（24）日發布貼文表示，該公司今年初起就將自美運來的重型機具，送入位於德國西部的韋策（Weeze）鎮廠區並陸續安裝，該廠區的生產線預計從今年7月起啟動，屆時該廠將能協助洛馬生產F-35戰機的中段機身（center fuselage sections），產能至少上看400組。

圖為美國諾斯洛普．格魯曼承造的第900架F-35戰機中段機身。（諾斯洛普．格魯曼官網）

F-35戰機中段機身過去由土耳其廠商承造，隨著該國退出JSF計畫，這工作便由諾斯洛普．格魯曼（Northrop Grumman）獨攬，但其產能已不足支應接踵而來的外國訂單。萊茵金屬今夏產線開始運作後，有望緩解德國本身與歐洲盟邦採購同型機的訂單積壓（backlog）。

萊茵金屬是在前（2023）年與洛馬達成協議，由其在地設廠協助擴大產能；而在2022年，德國才拍板採購3535架傳統起降型（CTOL）的F-35A戰機；根據美國國防安全合作局（DSCA）公告，除F-35A戰機外，德國也同步購入了AIM-9X、AIM-120C-8空對空飛彈，AGM-158B/B2空對面遙攻飛彈，加上Mk82五百磅通用炸彈、GBU-53二代小直徑炸彈、BLU-109二千磅硬化穿透炸彈等武器。



圖為日前測試外掛AGM-158C長程空對面飛彈的美軍F-35B戰機。（洛馬F-35C官方X帳號 @thef35）

根據洛馬官方統計，全球的F-35機隊規模已超過1130架、總累積飛時突破1百萬，其中，20個已換裝或已採購的使用國中，來自歐洲的外國客戶就佔了65%，除英、義、丹麥等計畫參與國，波蘭、捷克、乃至羅馬尼亞等東歐國家也在排隊等接機，凸顯其先進作戰能力在市面上受到廣泛認可。

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