法國軍機波羅的海巡弋 竟遭俄防空飛彈鎖定

法國海軍的「大西洋2號」反潛巡邏機。（法國達梭航太官網）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕為防範俄羅斯潛艦部隊威脅，並保障周邊地區海底電纜的安全，法國海軍「大西洋2型」（Atlantique 2）巡邏機因應北約「波羅的海哨兵」（Baltic Sentry）行動，因而升空於國際海域展開例行性空中巡邏任務，但卻遭俄羅斯軍艦火控雷達照明鎖定，這已經是兩個月來第二次遭到鎖定。

軍聞網站「Army Recognition」報導，「大西洋2型」巡邏機19日在波羅的海國際空域巡邏時，被一艘俄羅斯軍艦的火控雷達照明鎖定。法國武裝部隊總參謀部（EMA）表示，這種照明鎖定表明有敵對意圖，因為火控雷達瞄準是飛彈發射前的最後一步。

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報導指出，火控雷達照明與監視雷達不同，火控雷達鎖定飛機以引導飛彈射向飛機。對此法國並沒有對這項挑釁作出回應，而是繼續執行任務。

而在1月時也發生類似事件，當時另一架「大西洋2型」巡邏機巡邏時遭駐紮在加里寧格勒的S-400防空系統防空雷達照明鎖定。法國軍務部（等同國防部）部長勒克努（Sébastien Lecornu）並於事後譴責俄軍此舉「無法接受」，將以行動捍衛自身的航海、飛行自由。

「大西洋2型」為達梭航太（Dassault Aviation）研改、搭載雙渦槳引擎的反潛巡邏機，1981年首飛並自1989年投入法國海軍服役。該機最大航速350節（約時速648公里），最大航程4200浬（約7778公里），單次至多可升空18小時；該機除可攜帶聲納和魚雷，亦可掛載AM-39「飛魚」（Exocet）反艦飛彈，擔負空中情監偵任務的同時，也具有相當的反潛作戰能力。

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