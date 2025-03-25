空軍首架F-16 BLK70戰機 傳本周五在美正式交機

圖為保加利亞府方代表團，今（2025）年1月底赴美接收首架洛馬F-16D Block 70雙座型新機。（洛克希德．馬丁官網）

〔記者陳治程／台北報導〕空軍本（3）月證實，我國採購的首架F-16C/D Block 70戰機「近期」將於美國原廠舉辦交機典禮，軍方屆時將應洛克希德．馬丁邀請，偕同美方人員一同出席見證；今（25）日則傳出這架各界引頸期盼的新機，本周五（28日）將在洛馬南卡州工廠正式交軍，由國防部副部長、空軍副參謀長等人率團赴美接機。

空軍2019年向美採購的66架F-16C/D Block70戰機，傳出首架新機已下線出廠，預計28日在美國南卡州格林維爾（Greenville, SC）的洛馬工廠舉辦交機典禮。然而，國防部與空軍目前尚未對此進行回應。

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洛馬的F-16C/D Block 70戰機自去（2024）年起展開新機交付作業，至今已相繼向巴林、斯洛伐克，以及保加利亞三國客戶交機；國防部長顧立雄今（2025）年初證實，我國首架同型機現已組裝完成下線並接受測試，可望3月完測並交付我國。

空軍司令部日前則表示，近期將在美舉行首架機出廠典禮，應美方邀請規劃，後續我方將派遣代表觀禮。空軍持續透過會議及駐廠人員等機制，督管戰機生產工作，以利專案順遂。不過，本次接機代表一度傳出由空軍司令鄭榮豐代表軍種赴美，顧立雄事後則澄清，屆時將由國防部副部長、空軍副參謀長偕同出席。

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