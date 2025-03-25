國軍333旅訓練驚見全副武裝「美語老師」 立委王定宇PO合訓照片

圖為美軍教官指導我333旅官兵。（圖片取自王定宇臉書）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕國軍早於2023年下半派遣542旅、333旅下轄聯兵營赴美受訓，並達營級規模，民進黨立委王定宇今在其臉書PO出兩軍合訓照片，可見全副武裝美軍教官指導我333旅官兵，具體圖像更加證實台美軍事深化交流程度。

王定宇並表示，這是美方公開訊息，但無法確定相片拍攝位置。

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美國前駐斐濟、吉里巴斯、諾魯、東加及吐瓦魯大使塞拉（Joseph Cella）等人去年曾於美國眾院聽證會證實，台灣軍隊在密州國民兵聚焦陸海空、太空及網路的全域作戰中心（National All-Domain Warfighting Center）受訓。

而過去軍方曾透露，國軍已派出陸軍機步333旅整個聯兵營，赴美國密西根州受訓，將參與美方舉辦的夏季北方打擊演習（Northern Strike）。陸軍裝甲542旅將啟動「夏威夷專案」，赴美國夏威夷州接受美軍訓測。

學者曾分析，542旅、333旅皆為國軍重要打擊部隊，前者可能成為新型M1A2T戰車接裝單位，後者則為南台灣要地防守、反登陸作戰的勁旅，待交流完畢後，可望成為國軍的「種子部隊」，運用美軍發展城鎮作戰、多領域作戰、野戰防空的實務經驗，發展適合國軍防衛作戰的用兵之策。

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