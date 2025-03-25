「奇魔之戰」無緣！台船「魔鬼魚」不參加中科院6月比武大會

台船25日發表「奮進魔鬼魚」無人艇。（記者方瑋立攝）

〔記者方瑋立／高雄報導〕台船公司今（25）公布發表新型軍民兩用無人艇「奮進魔鬼魚」，軍規型可酬載輕型魚雷、高爆炸藥等武裝，在魚雷發射後再自殺式攻擊敵艦。不過，台船董事長黃正弘證實，將不會參與中科院6月以「快奇」無人艇廣邀民間廠商的「比武大會」。

台船今天發表的「奮進魔鬼魚」無人艇，船長8.6米、船寬3.7、酬載高於1噸、最高航速可超過35節，採用「三胴體」船型設計，大幅提高無人船在惡劣海象下的耐海性及適應性，具備科技感的匿蹤外型，可酬載輕型魚雷、高爆炸藥等武裝，在首波魚雷攻勢後可趁亂快速機動、以船頭高爆火藥奇襲敵艦。

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中科院也正為陸軍研發自殺型「快奇」無人艇，相關諸元保密到家，僅有疑似船蹤在海上被民眾目擊。然而，知情人士透露中科院研發無人艇要「開大門走大路」，今年6月將廣邀民間廠商現有產品與「快奇」來一場頂尖對決，被視為國內無人艇的「天下第一武道大會」。

不過，期待「奇魔之戰」的民眾可能要失望了。黃正弘今天在「奮進魔鬼魚」發表會上證實，台船在無人船的研發和展演有既定時程，後續還有自己的進度要走，可能就不會去參加中科院6月的比賽。

黃正弘說，台船的無人艇優勢在於適應台海海況的船體技術及遙導控技術（子公司台船動力自研）皆掌握在手中，自製率部分除衛星及舷外機非台製（也非中國製）外，其他設備基本上皆為台灣製造。

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