美國海軍砸重金 增購魚鷹機強化航艦戰力

美海軍強化航艦部署，增購CMV-22B「魚鷹」（Osprey）運輸機。（美國海軍網站）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國海軍近日宣布，向貝爾-波音聯合專案辦公室（Bell Boeing Joint Program Office）增購5架CMV-22B「魚鷹」（Osprey）傾斜旋翼運輸機，合約總值5.9億美元（約195億新台幣），以提升航空母艦後勤支援能力。

軍聞網站「Defence blog」報導，根據3月21日公布的合約，這項固定價格激勵修訂案基於既有合約，預計飛機將於2028年1月前交付完畢。

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CMV-22B由貝爾（Bell）與波音（Boeing）聯手打造，結合垂直起降功能及渦輪螺旋槳飛機的航程與速度優勢。其獨特設計能在無傳統跑道的情況下，迅速將人員、補給品及高優先級貨物送達航艦，特別在競爭激烈的海域中，這項能力至關重要。

美國海軍說，生產作業將遍及德州沃斯堡（Fort Worth）、阿馬里洛（Amarillo）、賓州里德利公園（Ridley Park）等美國多地，並延伸至國內外其他據點。合約簽訂時，已動用2024財年飛機採購資金1.321億美元（約43.6億新台幣），由馬里蘭州帕圖森河（Patuxent River）的海軍航空系統司令部（Naval Air Systems Command）監督執行。

這款魚鷹機將逐步取代服役超過半世紀的C-2A灰狗式運輸機（C-2A Greyhound）。2021年，CMV-22B隨第二航艦航空聯隊（Carrier Air Wing 2）完成首次作戰部署，未來將肩負「航艦艦載運輸」（Carrier Onboard Delivery, COD）任務主力，包括運送F-35戰機動力模組等關鍵裝備。

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