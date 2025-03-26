少子化減招！陸軍官校今年招生325人 學位、軍階雙軌教育

陸軍官校今年招生325人，採學位、軍階雙軌教育，培養允文允武軍官。（陸軍官校提供）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕受少子化影響，陸軍官校今年正期班招生人數減少到325人，採學位及軍階雙軌教育，扎實軍事訓練，多領域發展，培養允文允武軍官，在學期間享有免學費，每月還有生活津貼1.6萬元，更提供跨校選修與國際交流機會，有機會派赴美國軍校就讀，畢業初任官薪最高可達8萬多元。

陸軍軍官學校今年正期班預計招生325人，比去年360人少，校方說，面對少子化趨勢，未來更將著重於人才培育，完整提供學士學位及少尉軍階雙軌教育，課程包含軍事訓練、學術課程，以及實習幹部制度、部隊參觀見學等實務環節。

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陸軍官校現有電機、機械等10個科，為讓學生適性發展，除了應用外語系及運動科學系單獨招生，其餘科系第一學年不分系招生，學生可於一年級結束後，依據興趣及成績選擇就讀科系。

校方藉由通識教育、軍官基礎素養及學系專業教育課程，培養專業知識及終身學習能力，還可到高雄師範大學跨校選修，提供多元化教育方式。

校方也提供跨校選修與國際交流機會，可派赴美國西點、維吉尼亞、威爾猛、色岱爾軍校及北喬治亞大學，以及中南美洲瓜地馬拉與巴拉圭等軍校，進行4年全時進修或短期交流，拓展國際視野。

陸軍官校今年招生325人，採學位、軍階雙軌教育，培養允文允武軍官。（陸軍官校提供）

對於外界擔心就讀軍校較嚴格，校方說，軍校生活雖強調團體紀律，卻也兼顧多元發展，規律生活作息，搭配豐富休閒與學習環境，讓學生在嚴謹訓練中，也能享受充實大學生活，且校內多達34個社團，以及頻繁校際交流活動，超越一般大學更加精彩。

此外，校內設有學生休閒KTV室、大型健身房及綜合體育館等設施，學生在課餘時間可自由使用智慧型手機、筆記型電腦等電子產品，兼顧休閒與學習，顛覆傳統軍校刻板印象。

校方不僅提供扎實軍事訓練，更注重學生多領域發展，現今軍校生已脫離傳統刻板印象，不僅擁有嚴謹團體紀律，更能享受豐富大學生活，為未來成為允文允武軍官奠定堅實基礎。

學生學成畢業後分發至部隊歷練領導職，依今年4月1日起生效薪資待遇調整，因部隊性質不同，少尉排長薪資可達6萬1210元至7萬3210元不等，分發到外島或特戰部隊，可再領外島地域加給或空降特戰勤務加給，以特戰指揮部排長為例，初任官薪資可達80410元。

陸軍官校今年正期班招生325人，其中男生265人、女生60人，招生對象為高中職畢業生或同等學力者，報名要完成體檢、智力測驗等，智力測驗成績須達100分以上，報名到3月31日。

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