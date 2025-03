俄烏達協議「黑海不動武」 克宮留但書：解除制裁才停火

烏克蘭總統澤倫斯基3月25日在記者會上,對美俄之間可能涉及烏克蘭領土的談判表達強烈擔憂。(法新社)

〔編譯陳成良/綜合報導〕在美國斡旋下,俄羅斯與烏克蘭25日同意在黑海「停止使用武力」(eliminate the use of force)。然而,這項初步協議能否為俄烏戰爭帶來突破,仍存變數。克里姆林宮明確表示,唯有解除對俄羅斯農產品出口的制裁,海上停火才會生效。烏克蘭總統澤倫斯基則對美俄可能私下討論烏克蘭領土問題表達憂慮。

《衛報》報導,這項協議是俄烏雙方分別與美國談判代表在沙烏地阿拉伯首都利雅德會晤後達成。雙方同意執行先前宣布的30天能源網絡攻擊暫停協議,並擴大適用範圍。然而,包括領土劃分等根本爭議,仍無任何實質進展。

澤倫斯基對黑海「停火」的進展表示歡迎,但強調烏克蘭不會支持放寬對俄羅斯的制裁。他對美國總統川普近日表示「正在談論領土問題」的言論深感擔憂,並強調:「當他們在沒有我們的情況下談論我們,這令人不安。」澤倫斯基進一步澄清,烏克蘭代表團在利雅德的談判未涉及任何關於領土劃分的內容。

值得注意的是,白宮分別就美俄、美烏談判發布兩份聲明,其中四項要點完全一致,包括雙方承諾確保黑海安全航行及停止使用武力。然而,俄方聲明特別強調,美國同意協助俄羅斯農產品和化肥重返國際市場,措施包括降低海運保險成本、放寬港口准入與支付系統限制等。

克里姆林宮表明,只有在解除對俄羅斯農業銀行(Russian Agricultural Bank)及其他涉及國際糧食貿易的金融機構制裁,並恢復其與SWIFT國際支付系統的連接後,黑海停火才會生效。俄方還要求解除對俄羅斯籍船隻(包括海鮮貿易船)的港口服務限制及相關制裁。

澤倫斯基表示,下一輪談判將「很快」舉行,以討論延長停火協議,但未透露具體時間表。他同時要求俄羅斯停止轟炸烏克蘭港口設施,包括敖德薩(Odesa)。根據烏克蘭國防部聲明,烏方將視「任何俄羅斯軍艦進入黑海東部以外水域」為違反協議行為。

目前,黑海停火的監督機制尚未明確,初步將由俄烏雙方自行執行。但雙方均同意,未來可納入其他國家參與。澤倫斯基指出,土耳其或沙烏地阿拉伯等中東國家可能協助維護黑海安全,而歐洲國家則可在能源與海事監測方面提供支援。

此外,川普近日透露,美俄正在討論「發電廠所有權」問題,顯然指涉烏克蘭的核電廠。然而,澤倫斯基強調,烏克蘭與美國的談判從未觸及此議題。

