二戰80週年 國防部邀明居正教授教官兵抗戰精神

政戰局文宣心戰處處長樓偉傑少將。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕國防部今（26）日召開記者會，說明紀念二戰與抗戰勝利80週年相關活動，今年紀念主軸定為「反侵略、護家園」，其中國防部從4月起隔週邀請台大政治系名譽教授明居正錄製二戰與抗戰精神專題節目，傳遞守護中華民國生存發展、抵禦侵略的堅強訊息。

國防部今年紀念二戰與抗戰80週年主軸為「反侵略、護家園」，也區分「守護中華民國」、「軍民同心抗敵」、「青年挺身衛國」以及「友盟共同奮戰」等4個主題。

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政戰局文宣心戰處處長樓偉傑少將說明，國防部在文宣作為上，除拍攝「用生命守護家園」系列，製作孫運璿等7名為中華民國生存發展竭盡所能的典範外，國防部從4月起每兩週邀請明居正，就二戰與抗戰精神製播專題節目，除了在莒光日播放，教育官兵，也會上傳YT、全民國防教育網，讓國人更加清楚發揚抗戰的精神。

樓偉傑指出，盼透過多元宣傳方式，可傳遞最堅強的訊息，先烈先賢的精神與現在的我們並無二致，同樣守護中華民國的生存發展，同樣抵禦侵略，過去的前輩與現在的我們都秉持相同信念，不僅是對先烈先賢最好的緬懷方式，也是最有價值的紀念。

媒體詢問今年紀念是否有淡化前總統蔣介石？樓偉傑強調，國防部所安排的攝影展等活動皆會基於歷史事實，例如如實展出蔣出席開羅會議相片。

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