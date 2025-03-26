美海軍新世代戰機決標在即 波音、諾格爭鋒

波音公司「F/A-XX」方案的渲染圖。（取自波音官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國海軍預計本週公布下一代航艦艦載匿蹤戰機的製造商，這項總價值數千億美元的計畫，是美國反制中國在印太地區日益增強軍事影響力的核心布局。波音公司（Boeing）與諾斯洛普·格魯曼公司（Northrop Grumman，下稱諾格）成為最終競爭者，洛克希德·馬丁公司（Lockheed Martin）則已出局。

路透報導，這項名為F/A-XX的計畫，將取代現役F/A-18E/F超級大黃蜂戰機（F/A-18E/F Super Hornet）。新戰機具備先進匿蹤技術、更遠航程與持久續航力，並能與無人作戰飛機及海軍艦載防空系統無縫整合。短期內，合約價值約數十億美元，長期則上看數千億美元（約新台幣數兆元）。

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競爭焦點落在波音與諾格。波音雖近期面臨罷工、裁員及星際航線太空艙（Starliner）計畫受挫等挑戰，但在贏得空軍F-47合約後重拾信心，並憑藉MQ-25航艦艦載無人加油機的經驗加分。諾洛則以B-2及B-21匿蹤轟炸機的成功案例，展現技術優勢。

知情人士透露，海軍將選定一家廠商進入「工程與製造發展」（EMD）階段，這是F/A-XX計畫的重要里程碑。新戰機預計2030年代服役，現役F/A-18則將延役至2040年代。美國海軍未回應置評，新任海軍部長費蘭（John Phelan）已於3月24日上任。

F/A-XX匿蹤戰機預計於2030年代投入使用，取代現役的F/A-18E/F「超級大黃蜂」（圖）。（圖取自美國海軍網站）

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