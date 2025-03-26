一年期義務役回復滿週年 今年新式入伍訓估徵9839員

國防部資源司人力資源處處長成家麒少將。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕國防部今（26）日於記者會說明今年1年期義務役整備概況及去年執行成效，今年國軍依內政部預估可徵集9839員，8週4階段入伍訓練課程，以及13週守備部隊基地訓練，今年度計137旅步1營等4個單位，於9月份起陸續接受驗證。

國防部資源司人力資源處處長成家麒少將說明，去年1月起回復徵集94年次後役男服1年期義務役，首梯去年1月25日入營報到，已接受入伍、駐地訓練、基地訓測及聯合演訓等階段實施完整訓練，可擔負起守衛國土及家園安全的責任，今年1月18日起陸續退伍。

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針對去年執行成效，成家麒說明，去年共徵集6956員；迄今已退伍2047員，納入後備動員編管，扣除轉服志願役、自願主戰部隊、因病停役及提前退伍等，分發守備部隊計3761員。

成家麒指出，守備部隊基地訓練計109旅、249旅、137旅及101旅等4個守備部隊步1營，已完成年度基地測考，執行狀況良好，均達訓練目標。

另外，國防部依常備部隊編制職缺，結合動員專長選充缺員實施分發，並按軍職專長送訓兵監單位；目前已取得步兵、裝甲兵及砲兵等14類專長計5238員，同時選優派訓晉任士官計403員，預期退伍後有助補充後備專長及基層幹部人力。

至於今年度整備概況，成家麒表示，依內政部預估今年徵集1年期義務役約9839員，入伍訓練採用8週4階段課程，於第2階段時，除維持現有編制武器射擊及戰鬥教練等課程外，另增加手槍、機槍、無人機、人攜式刺針飛彈及反裝甲等武器裝備訓練課程，以培養役男具備一專多能的基礎，厚實後備動員專長選充。

成家麒說明，為使役男接受完整訓練，守備部隊基地訓練為1年1訓，進訓期程為13週，今年度守備部隊基地訓練計137旅步1營等4個單位，於9月份起陸續接受驗證。

另外，國防部今年規劃修繕23處兵舍，服裝補給將維持去年撥補方式，8週入伍訓結訓撥發防護頭盔、抗彈板及戰鬥背心，基地訓練則由各軍種管制於進訓前3個月完成。步槍彈、手榴彈及紅隼火箭彈等6項彈藥籌補也已完成，可滿足部隊訓練需求。

政戰部分，成家麒指出，役男於入伍訓練及部隊訓練運用愛國教育與心理衛生教育課程，期達役男「具備守備及民防任務戰鬥職能，強化役男捍衛國家決心，堅定從軍志向」之訓練目標。

成家麒強調，役期調整政策自去年1月1日施行迄今，國防部歷經1年的時間，驗證各項工作均符預期成效，可達成役期調整政策目標；未來將持續檢討精進，以強化國軍即戰力，提升後備動員量能，確保國家安全。

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