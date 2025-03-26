乖乖又有限量版了 聯名國防部紀念抗戰80周年、推飛虎隊圖案等

國防部推出四行倉庫乖乖聯名款，背面並說明時間序導正中共扭曲之抗戰話語權。（國防部提供）

〔記者吳哲宇／台北報導〕今年為二戰暨抗戰勝利80周年，國防部為紀念先烈精神，與中共爭奪話語權，辦理相關紀念活動。其中，國防部將再與乖乖合作推出限量聯名款，數量預計超過10萬包，超商通路皆有販售。

國防部今召開記者會，說明紀念二戰與抗戰80週年主軸為「反侵略、護家園」，也區分「守護中華民國」、「軍民同心抗敵」、「青年挺身衛國」以及「友盟共同奮戰」等4個主題。

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政戰局文宣心戰處處長樓偉傑少將說明，本次活動亦規劃與民間團體合作，除與臺灣模型嗜好發展協會合作，於臺灣圖書館辦理「抗戰美展與軍武模型展」，展出抗戰美術作品及軍事模型外，並與乖乖食品公司共同發行三款聯名商品。

第一款是以女童軍楊惠敏送國旗到四行倉庫與官兵升起國旗為背景，並有簡述抗戰話語權的時間軸圖片；第二款是以海軍官兵捍衛海疆為主題，希望傳達現代官兵守護國家的決心；第三款則是以前飛虎隊成員Jerome Simon為主角，以其肖像為包裝主題，彰顯友盟合作精神。三款設計分別涵蓋「過去、現代、友盟」，各有特色。

樓偉傑指出，另一項聯名商品則是首次與舒跑公司合作發行聯名商品，大家都知道國軍官兵為了守護家園,認真從事訓練的過程會流下大量的汗水，而舒跑為了表達對國軍的肯定，特別為了支持國軍留下的每一滴汗水為設計理念，希望能引發敬軍的共鳴，讓國人都能夠珍惜國軍為了捍衛中華民國安全而所做的一切努力，多給予國軍支持與鼓勵。

乖乖股份有限公司總經理簡嘉鋒表示，乖乖公司是很多國人從小到大的回憶，更包含著平安順利的文化意義，其中綠色乖乖更享譽國際，被視為科技界的守護者，因此也希望這份祝福可以守護到每位官兵、國人。本次推出數量也有超過10萬包， 會在各大超商通路販售。

國防部今年將再與乖乖合作推出限量聯名款，數量預計超過10萬包，超商通路皆有販售。 （國防部提供）

國防部推出限量乖乖，以海軍官兵捍衛海疆為主題，希望傳達現代官兵守護國家的決心（國防部提供）

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