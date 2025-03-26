美國調停失靈？烏克蘭停火協議偏袒俄羅斯

在黑海戰場上，烏克蘭憑藉著海上無人機和特種部隊，早已將俄羅斯艦隊逼退至近岸。 圖為黑海敖德薩港口。（彭博）

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國《衛報》分析指出，25日在沙烏地阿拉伯達成的俄烏黑海停火協議，乍看之下是美國對克里姆林宮的一味讓步，令人質疑俄羅斯是否真的付出任何代價，來換取這份協議。協議中，俄烏雙方同意暫停在黑海攻擊彼此的船隻。然而，在黑海戰場上，烏克蘭憑藉著海上無人機和特種部隊，早已將俄羅斯艦隊逼退至近岸。

更令人震驚的是，白宮公布的聲明卻對關鍵細節避而不談。克里姆林宮方面表示，只有在美國解除對俄羅斯農產品和化肥的制裁，並將俄羅斯農業銀行（Rosselkhozbank）從黑名單中移除後，俄方才會履行黑海停火。這將是自戰爭爆發以來，對俄羅斯制裁的首次重大倒退。

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德國國際與安全事務研究所專注於俄羅斯經濟研究的克魯格（Janis Kluge）博士指出，俄羅斯的「交易藝術」在於將自身要求包裝成對美國的讓步，再進一步索求解除制裁。他表示，俄方的主要要求包括禁止烏克蘭攻擊俄軍艦以及允許俄方對烏船進行檢查。儘管對俄制裁的鬆綁仍將取決於歐洲的態度，但這項協議無疑讓歐洲在遏制俄羅斯方面更加孤立。

烏克蘭方面一向反對解除對克里姆林宮的制裁。總統澤倫斯基表示，此舉將削弱烏方立場並放鬆對俄制裁，與烏方堅持針對能源設施與海上的無條件停火立場不符。他進一步指出，會議前並未將解除制裁列入議程，俄方卻突然提出美國協助運輸其農產品的要求，令烏方措手不及。

澤倫斯基強調，若俄方在未來一個月內違反停火協議，基輔將向白宮申訴，甚至要求進一步制裁。但外界普遍質疑，川普政府是否真有決心對俄羅斯採取更強硬的行動。

《衛報》的分析認為，該協議不僅讓美國的調停角色備受質疑，更可能助長俄羅斯的氣焰，讓烏克蘭的未來蒙上陰影。美國能否在未來的談判中堅守立場，避免淪為俄羅斯實現其戰略目標的工具，將是國際社會關注的焦點。

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