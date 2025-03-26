國防部證實！空軍對美採購F-16V 首架本週在美交付

台灣向美國採購的66架F-16V（BLK70）型戰機。（圖：取自洛克希德馬丁官網）

〔記者方瑋立／台北報導〕國防部今（26）日在例行記者會上證實，我對美採購66架F-16C/D Block 70（亦稱F-16V）戰機，首架本週即將出廠，由國防部副部長及空軍代表，赴美參加將於美國洛克希德．馬丁（下稱洛廠）原廠舉辦的交機典禮。

國防部戰規司建軍規劃處處長翁予恒少將在今天的國防部例行記者會上證實，近期美方確實將舉辦F-16交機典禮，國防部指派副部長率空軍代表赴美觀禮。他強調，此案為109至115特別預算案，國防部會持續強化專案管理，以及駐廠人員督管等機制。

請繼續往下閱讀...

空軍司令部計畫處處長江元琦少將指出，目前F-16V首架機已完成全機體組裝，洛廠預劃本週在美國南卡州戰機生產線，以「靜態陳展」方式舉行出廠典禮。全案有關於飛機產製部分，預劃115年（2026年）完成並全數飛返抵台，針對未來換裝整備、戰力規劃細節，空軍皆有完整規劃。

媒體昨報導，已有立法院外交及國防委員會立委在美考察過首架機產製，國防部長顧立雄日前曾向媒體說明，規劃由國防部副部長層級赴美出席，空軍則將派遣司令部副參謀長陪同。

洛廠F-16V展現位於深耕超過40年的南卡州格林維爾，並自去年底展開F-16V新機交付作業，至今已陸續向巴林、斯洛伐克和保加利亞等3國交機。

國防部戰規司建軍規劃處處長翁予恒少將。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法