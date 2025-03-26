讓國防深入民眾日常 國軍紀念抗戰勝利80年攝影展搬進公車站

為紀念國軍二戰暨抗戰勝利80週年，國防部4月起將與台北市政府合辦「軍事攝影展」，在全台北市34個公車站點展出4大主題精選攝影作品。（國防部提供）〔記者陳治程／台北報導〕為紀念國軍二戰抗戰勝利80周年，國防部今（26）日召開記者會，說明抗戰勝利紀念活動規劃。基於「反侵略、護家園」的年度紀念主軸，軍方下（4）月中旬起將展開為期三個月的軍事攝影展，以台北市公車等候亭為媒介，將國軍共計150餘張的精選作品遍布至民眾身邊，讓大眾在日常裡就能欣賞官兵辛勤備戰的身影，進而支持國軍。



今年是國軍二戰暨抗戰勝利80週年，為此，國防部以「反侵略、護家園」為主軸、細分4大主題展開實體活動；其中，國軍本次與台北市政府合辦「軍事攝影展」，自4月16日至7月底止，為期三個半月。國防部政戰局文宣心戰處長樓偉傑少將說明，本次展覽有別於以往室內定點方式，運用全北34處公車候車亭，讓民眾在站內等候公車的片刻，也能欣賞國軍156組精選主題照片，讓國防深入民眾的日常。



樓偉傑表示，該攝影展依據4大主題規劃，「守護中華民國」主題作品將於松山、北投、士林區內10個站點播出；「軍民同心抗敵」8個主題站則遍布大同、中正、萬華區，另有信義、文山、大安區11個站點陳展「青年挺身衛國」照片，至於松山、內湖、南港區5個站點，將會輪播「友盟共同奮戰」系列攝影。



國防部6、7月也與民間團體合作舉辦「抗戰美展暨軍武模型展」，透過抗戰書畫作品及軍事模型陳展，讓軍事愛好者在欣賞作品的同時，也能進一步了解國軍歷史。（國防部提供）

樓偉傑補充，國防部6月20日起至7月21間，另外會在國立台灣圖書館1樓舉辦「抗戰美展暨軍武模型展」，本次活動為國軍與台灣模型嗜好發展協會合作，預計將展出28幅抗戰書畫作品及軍事模型，讓軍事愛好者在欣賞作品的同時，也能進一步了解國軍歷史。8月23日則會在信義區香堤大道舉辦「二戰與抗戰勝利小學堂」，以實體攤位陳展拉近軍民的距離。



樓偉傑指出，盼透過多元宣傳方式，可傳遞最堅強的訊息，先烈先賢的精神與現在的我們並無二致，同樣守護中華民國的生存發展，同樣抵禦侵略，過去的前輩與現在的我們都秉持相同信念，不僅是對先烈先賢最好的緬懷方式，也是最有價值的紀念。

為拉近軍民距離，國防部8月還會在人潮聚集的信義區香堤大道上開設「二戰與抗戰勝利小學堂」實體攤位，讓民眾進一步認識國軍。（國防部提供）

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