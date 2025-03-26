海軍3軍艦輔導長同時遭拔官? 海軍：僅教育訓練職務調動、會再歷練

我國海軍班超軍艦於解放軍手勢宣布在西南海域進行實彈射擊時監控共軍四明山艦（左）與千島湖艦（右）。（國防部提供）

〔記者吳哲宇／台北報導〕共艦持續擾台，海軍皆派出軍艦監視應處，但近日傳出海軍3艘一級作戰艦，包括紀德級蘇澳艦、成功級成功艦與班超艦等3位中校輔導長，因拍攝監控共軍艦艇照片「品質不佳」，與回傳速度「太慢」，遭到懲處全部「拔官」調職。對此海軍澄清，係因3位未依戰略溝通指導進行任務，目前僅調整職務，不會影響個人，會在教育訓練後回派歷練。

國防部今日召開例行記者會，針對媒體報導3位軍艦輔導長遭拔官一事，海軍參謀長邱俊榮中將表示，本次事件是2月26上午、中共首次片面在台灣西南海域宣告要實彈射擊後，海軍派遣這三艘艦艇到任務海域執行監控與蒐證，3艘艦長依任務指派進入特定位置，達成任務後都有給予獎勵。而海軍在檢驗3位輔導長的工作職掌，發現並沒有依照本部的戰略溝通指導執行任務，在文宣的蒐整以及回傳的時效都有精進的空間，所以進行一些適懲做職務的調整，希望能給予警惕。

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但邱俊榮強調，特別要說明的部分，就是這些做法並不會影響到個人經歷，在完成教育訓練之後，後續也都會實施回派的歷練，會持續對相關幹部關心輔導，都在整體的考量，能夠達成後續任務，建立官兵信心。

邱俊榮補充，自從2022年起，中共在灰色地帶海上的侵擾，都給整個海上的勤務部隊跟認知作戰產生很大的影響，因此相關海上勤務的執、偵蒐、蒐證裝備的檢整，還有整個作業機制的運作都有常態訓練，這是先決條件。

媒體報導，3艘作戰艦輔導長被拔官的主要原因是負責監控共艦的班超軍艦、蘇澳軍艦及成功軍艦，不僅拍攝品質不佳外，就連回傳速度也過慢，才會遭高層下令檢討。

報導指出，3名中校遭拔官後，引發內部不少討論，不少人認為，資深幹部培養不易，若因為這種理由就遭重懲，實在是非戰之罪，也對外界造成負面效果，以後誰敢加入海軍，實際上應該是要靠無人機部隊，才能真正發揮功用。

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